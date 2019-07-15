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Хусаинов: «Гол Миранчука нельзя было засчитывать»

вчера, 23:35
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов заявил, что судья матча «Локомотив» - «Рубин» Михаил Вилков не должен был засчитывать гол Алексея Миранчука со штрафного.

По новым правилам гол Алексея Миранчука со штрафного в ворота «Рубина» нельзя было засчитывать. Раз с 1 июня правила действуют, то эти правила были нарушены игроками «Локомотива», которые стояли в стенке, а потом ворвались в стенку игроков «Рубина». Видимо, практики такой ещё не было, вот Вилков немного и растерялся, не учёл этот момент. 

А по пенальти в первом тайме вопросов к Вилкову никаких нет, он молодец – без всяких раздумий надо было его ставить.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   46 / 802
сегодня в 01:06
Возмутительная некомпетентность Вилкова! Но гол Миранчука получился шикарным и было бы немного обидно, если бы его не засчитали.
drug01
drug01
   198 / 802
сегодня в 00:04
Новые правила надо выполнять всем и судьям и игрокам!
minai
minai
   348 / 802
вчера в 23:57
Вот те раз! Ну терь Вилков Рубину должен.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
вчера в 23:50
Вилков знал , что ВАР пока для понта стоит, надо пользоваться моментом.....может в последний раз?!?
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил 25процентный клоун
   196 / 802
вчера в 23:44
Хусаинов:" Гола в ворота Сочи не было, Москалев ошибся"
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
вчера в 23:43
Пендаль левый, гол левый - ничо страшного! Лишь бы не было войны!
kastites
kastites
   126 / 802
вчера в 23:41
Судьи тащат за уши Спартак и локомотив
cevin цigan
cevin цigan
   614 / 802
вчера в 23:40
да вилков молодец все правильно сделал деньги взял и отработал как положено браво вилкову!
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 802
вчера в 23:37
Хоть кто-то еще правду говорит.
А вот по матчу Спартака все чисто
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