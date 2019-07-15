Хусаинов: «Гол Миранчука нельзя было засчитывать»

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов заявил, что судья матча «Локомотив» - «Рубин» Михаил Вилков не должен был засчитывать гол со штрафного.

По новым правилам гол Алексея Миранчука со штрафного в ворота «Рубина» нельзя было засчитывать. Раз с 1 июня правила действуют, то эти правила были нарушены игроками «Локомотива», которые стояли в стенке, а потом ворвались в стенку игроков «Рубина». Видимо, практики такой ещё не было, вот Вилков немного и растерялся, не учёл этот момент.

А по пенальти в первом тайме вопросов к Вилкову никаких нет, он молодец – без всяких раздумий надо было его ставить.