Полоз: «Наши пацаны были просто в шоке от арбитра матча со „Спартаком“»

Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз высказался о матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1), подвергнув критике работу главного арбитра встречи Владимира Москалева.
Считаю, в первом тайме мы смотрелись гораздо лучше. «Спартак» выглядел потерянно и не знал, что с нами делать. У нас было два-три момента, когда могли забивать. К тому же судья не поставил «железный» пенальти. По этому эпизоду пусть с рефери разбираются соответствующие инстанции. Возможно, в концовке первого тайма, в последние минут пять немножко подустали. Это связано с тем, что играли в высокий прессинг. Но с учётом того, что мы все вместе в таком составе тренируемся только три-четыре дня, показали достаточно хорошую игру. Могли даже побеждать «Спартак», играли лучше соперника.
В концовке были какие-то непонятные нарушения и решения судей. Когда на Тимофее Маргасове фолят, и рефери не спешит раздавать очевидные жёлтые карточки, мне это непонятно. Ко второму тайму добавили семь минут. Хотя по факту должно было быть добавлено три-четыре. Плюс судья во время матча всё время бегал и кричал нашей команде: «Это вам Премьер-Лига, а не ФНЛ». Просто смешно. На мой взгляд, это непрофессионально. Наши пацаны просто были в шоке от арбитра. Пусть с рефери разбираются те, кто должен. Мне он говорил так: «Ты-то поигравший, но своим ребятам скажи…» Но мне такое не понравилось.
У нас было всего одно тактическое занятие до этого матча. Исходя из этого, думаю, что у «Сочи» хорошее будущее и потенциал. Хочу поблагодарить всех ребят за ту самоотдачу и желание, которые они показали на поле. Очень горд за команду. Вижу, что у нас хорошие перспективы. После таких матчей мы будем ещё с большей энергией выходить на поле и доказывать, что можем на что-то претендовать.
Полоз: "Ко второму тайму добавили семь минут. Хотя по факту должно было быть добавлено три-четыре."
6 замен было во втором тайме! 2-3 раза игроки Сочи лежали на газоне от того что у них сводило ноги, при чем помогали им Спартаковцы а не "наши пацаны"!
Ну а про "наших пацанов" - это отдельная тема!)))
Полоз: "Ко второму тайму добавили семь минут. Хотя по факту должно было быть добавлено три-четыре."
6 замен было во втором тайме! 2-3 раза игроки Сочи лежали на газоне от того что у них сводило ноги, при чем помогали им Спартаковцы а не "наши пацаны"!
Ну а про "наших пацанов" - это отдельная тема!)))
Да , рукой в штрафной играть явно не стоило.
Давайте поговорим про судейство, если уж на то пошло. Что, нравится клянчить пенальти на ровном месте, да? Руку в своей штрафной забыл? Сейчас это легко оправдать! Естественное положение и всё устаканилось, да?
Что, понравилось, когда Спартачу выдали ЖК за срыв атаки в центре поле, а вашему хлопцу - нет?
Единственный момент который судья по-настоящему продиктовал в пользу Спартака - это захват Жиго рукой за трусы игрока Сочи на фланге.
Не тянул время, да? А кому помощь оказывали на поле при отсутствии нарушения правил? За пределы поля выходит вы не стали, хотя Жиго с рассечённым лбом оставил команду в меньшинстве на три минуты. Мало вам, бедняжки, команда которых только условно считается клубом из ФНЛ, а на деле состоит на треть из игроков сборной?
Какое будущее, если вы даже не поняли, что вашей заслуги в никчёмной игре Спартака попросту нет? КБ в первом тайме развалились из-за отсутствия центра поля. Первый же Рубин вас размажет. Не говоря уже про Ростов, Ахмат и другие организованные команды.
Да , рукой в штрафной играть явно не стоило.
Давайте поговорим про судейство, если уж на то пошло. Что, нравится клянчить пенальти на ровном месте, да? Руку в своей штрафной забыл? Сейчас это легко оправдать! Естественное положение и всё устаканилось, да?
Что, понравилось, когда Спартачу выдали ЖК за срыв атаки в центре поле, а вашему хлопцу - нет?
Единственный момент который судья по-настоящему продиктовал в пользу Спартака - это захват Жиго рукой за трусы игрока Сочи на фланге.
Не тянул время, да? А кому помощь оказывали на поле при отсутствии нарушения правил? За пределы поля выходит вы не стали, хотя Жиго с рассечённым лбом оставил команду в меньшинстве на три минуты. Мало вам, бедняжки, команда которых только условно считается клубом из ФНЛ, а на деле состоит на треть из игроков сборной?
Какое будущее, если вы даже не поняли, что вашей заслуги в никчёмной игре Спартака попросту нет? КБ в первом тайме развалились из-за отсутствия центра поля. Первый же Рубин вас размажет. Не говоря уже про Ростов, Ахмат и другие организованные команды.