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Полоз: «Наши пацаны были просто в шоке от арбитра матча со „Спартаком“»

сегодня, 01:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз высказался о матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1), подвергнув критике работу главного арбитра встречи Владимира Москалева.

Считаю, в первом тайме мы смотрелись гораздо лучше. «Спартак» выглядел потерянно и не знал, что с нами делать. У нас было два-три момента, когда могли забивать. К тому же судья не поставил «железный» пенальти. По этому эпизоду пусть с рефери разбираются соответствующие инстанции. Возможно, в концовке первого тайма, в последние минут пять немножко подустали. Это связано с тем, что играли в высокий прессинг. Но с учётом того, что мы все вместе в таком составе тренируемся только три-четыре дня, показали достаточно хорошую игру. Могли даже побеждать «Спартак», играли лучше соперника. 

В концовке были какие-то непонятные нарушения и решения судей. Когда на Тимофее Маргасове фолят, и рефери не спешит раздавать очевидные жёлтые карточки, мне это непонятно. Ко второму тайму добавили семь минут. Хотя по факту должно было быть добавлено три-четыре. Плюс судья во время матча всё время бегал и кричал нашей команде: «Это вам Премьер-Лига, а не ФНЛ». Просто смешно. На мой взгляд, это непрофессионально. Наши пацаны просто были в шоке от арбитра. Пусть с рефери разбираются те, кто должен. Мне он говорил так: «Ты-то поигравший, но своим ребятам скажи…» Но мне такое не понравилось. 

У нас было всего одно тактическое занятие до этого матча. Исходя из этого, думаю, что у «Сочи» хорошее будущее и потенциал. Хочу поблагодарить всех ребят за ту самоотдачу и желание, которые они показали на поле. Очень горд за команду. Вижу, что у нас хорошие перспективы. После таких матчей мы будем ещё с большей энергией выходить на поле и доказывать, что можем на что-то претендовать.

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Все комментарии
ziborock
ziborock
   19 / 802
сегодня в 03:37
После (и во время!) Зенита все и всегда ноют!
Полоз: "Ко второму тайму добавили семь минут. Хотя по факту должно было быть добавлено три-четыре."
6 замен было во втором тайме! 2-3 раза игроки Сочи лежали на газоне от того что у них сводило ноги, при чем помогали им Спартаковцы а не "наши пацаны"!
Ну а про "наших пацанов" - это отдельная тема!)))
Glodor
Glodor
   138 / 802
сегодня в 02:28
Вся страна была ошеломлена наглостью арбитра, чувствующего свою безнаказанность.
Юрниекс
Юрниекс
   133 / 802
сегодня в 01:59
Конечно судья. Ну а как же еще бедным хрякам очки наберать? Только что то рано Федун начал бабки на судей тратить,.закончатся- и 5 место будет за счастье...
Заратустра
Заратустра
   173 / 802
сегодня в 01:37
Спартачей тянут за уши судейки как всегда. Но это им не поможет. В этом сезоне даже в пятёрке их не будет.
Дима Головашич
Дима Головашич
   242 / 802
сегодня в 01:36
"Судья не поставил железный пенальти"

Да , рукой в штрафной играть явно не стоило.

Давайте поговорим про судейство, если уж на то пошло. Что, нравится клянчить пенальти на ровном месте, да? Руку в своей штрафной забыл? Сейчас это легко оправдать! Естественное положение и всё устаканилось, да?

Что, понравилось, когда Спартачу выдали ЖК за срыв атаки в центре поле, а вашему хлопцу - нет?

Единственный момент который судья по-настоящему продиктовал в пользу Спартака - это захват Жиго рукой за трусы игрока Сочи на фланге.

Не тянул время, да? А кому помощь оказывали на поле при отсутствии нарушения правил? За пределы поля выходит вы не стали, хотя Жиго с рассечённым лбом оставил команду в меньшинстве на три минуты. Мало вам, бедняжки, команда которых только условно считается клубом из ФНЛ, а на деле состоит на треть из игроков сборной?

Какое будущее, если вы даже не поняли, что вашей заслуги в никчёмной игре Спартака попросту нет? КБ в первом тайме развалились из-за отсутствия центра поля. Первый же Рубин вас размажет. Не говоря уже про Ростов, Ахмат и другие организованные команды.
Comentarios
Comentarios
   390 / 802
сегодня в 01:34
Наши тоже
mihaluch
mihaluch
   117 / 802
сегодня в 01:33
Как говорил Кадыров:"Судья - козёл".
морозз
морозз
   24 / 802
сегодня в 01:30
Слова в пользу бедных...играть надо до последней секунды матча, проявлять дух и забивать а не транжирить моменты а потом всё сваливать на судью
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