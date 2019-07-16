Полоз: «Наши пацаны были просто в шоке от арбитра матча со „Спартаком“»

Нападающий «Сочи» высказался о матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1), подвергнув критике работу главного арбитра встречи Владимира Москалева.

Считаю, в первом тайме мы смотрелись гораздо лучше. «Спартак» выглядел потерянно и не знал, что с нами делать. У нас было два-три момента, когда могли забивать. К тому же судья не поставил «железный» пенальти. По этому эпизоду пусть с рефери разбираются соответствующие инстанции. Возможно, в концовке первого тайма, в последние минут пять немножко подустали. Это связано с тем, что играли в высокий прессинг. Но с учётом того, что мы все вместе в таком составе тренируемся только три-четыре дня, показали достаточно хорошую игру. Могли даже побеждать «Спартак», играли лучше соперника.

В концовке были какие-то непонятные нарушения и решения судей. Когда на Тимофее Маргасове фолят, и рефери не спешит раздавать очевидные жёлтые карточки, мне это непонятно. Ко второму тайму добавили семь минут. Хотя по факту должно было быть добавлено три-четыре. Плюс судья во время матча всё время бегал и кричал нашей команде: «Это вам Премьер-Лига, а не ФНЛ ». Просто смешно. На мой взгляд, это непрофессионально. Наши пацаны просто были в шоке от арбитра. Пусть с рефери разбираются те, кто должен. Мне он говорил так: «Ты-то поигравший, но своим ребятам скажи…» Но мне такое не понравилось.

У нас было всего одно тактическое занятие до этого матча. Исходя из этого, думаю, что у «Сочи» хорошее будущее и потенциал. Хочу поблагодарить всех ребят за ту самоотдачу и желание, которые они показали на поле. Очень горд за команду. Вижу, что у нас хорошие перспективы. После таких матчей мы будем ещё с большей энергией выходить на поле и доказывать, что можем на что-то претендовать.