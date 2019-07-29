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Мамаев: «Арестанты приняли нас по-доброму»

вчера, 18:26

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о жизни в колонии.

Как мы поняли, здесь нас весь лагерь ждал. Арестанты приняли по-доброму. Всем интересно было с нами поговорить, так что в первое время «голова кипела». Везде, где мы были, пили чифир. Сначала нам заваривали, потом мы сами научились. Никакого секрета там нет — чай и кипяток.

Нам повезло, что начальник колонии оказался фанатом футбола. Он позволяет нам в полной мере получать спортивную нагрузку и удовольствие от игры. В рамках распорядка дня, разумеется. Вы видели здесь спортивную площадку? Не знаю, насколько это правда, но говорят, что после нашего приезда осужденных, желающих заниматься спортом, стало в разы больше. Сейчас по 4 команды собирается, а раньше было 3-4 человека.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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UFO-ZETA
UFO-ZETA
вчера в 19:59
Конечно арестанты вас по доброму приняли, а как еще?
Знают ведь арестанты, что у вас денег лопатой можно черпать, да администрацию крутить.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   223 / 809
вчера в 19:49
...конечно по-доброму.. Всем нравятся девочки с наколками..
cska plus
cska plus
   13 / 809
вчера в 19:21
Формируйте команду вместо спартака, скоро их расформируют.
Don trambon
Don trambon
   93 / 809
вчера в 19:17
На воле калдырят и на зоне. Одно радует, стулья и скамейки к полу привинчены, коко никому ими угрожать не будет.
mihaluch
mihaluch
   59 / 809
вчера в 18:32
Регистрируйте команду и в ПФЛ.
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