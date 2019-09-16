Семак: "Думаю, что у «Лиона» высокий потенциал

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о предстоящей игре Лиги чемпионов с «Лионом»:

Прилетели все, кроме Малкома. Надеюсь, что он скоро будет готов играть. Уже работает в общей группе.

В том, что у Силвиньо нет большого тренерского опыта, нет ничего страшного. Все когда-то начинают. Команда играет дома и будет играть на победу.

Всегда с удовольствием возвращаюсь во Францию. Пока «Лион» провел не так много матчей, чтобы говорить о том, что они часто не выигрывают дома. Уверен, в чемпионате они будут подниматься.

Лига чемпионов — другой турнир. Группа у нас сложная. Проводить параллели с РПЛ нет смысла.

«Лион» — молодая команда, которая в конце прошлого сезона продала некоторых своих игроков. Кого-то купила за серьезные деньги. Думаю, потенциал у команды огромный.

В «Лионе» есть игроки, которые могут бить с дальней дистанции. Нам нужно постараться не допускать этого.

Шансы у Караваева сыграть завтра есть. Вячеславу надо немного адаптироваться в команде. Кто сильнее, тот и будет играть.

Знаем, что Денайе восстановился. А кто будет играть у «Лиона» — решать главному тренеру. Мы будем играть вне зависимости от того, кто завтра выйдет у «Лиона»