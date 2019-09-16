«Динамо» снова не смогло выиграть

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» в рамках 9-го тура РПЛ. «Динамо» с 10 очками идет 11-м, у «Уфы» на балл больше и 9-е место.
Москва, стадион ВТБ Арена
«Динамо» - «Уфа» 0:0
«Динамо»: Лещук, Евгеньев, Рыков, Нойштедтер, Рауш, Жоаозиньо (Грулев 70), Паршивлюк, Юсупов, Слай, Филипп, Н'Жи (Шимански 45+1)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Табидзе, Круговой, Йокич (Терентьев 84), Карп, Фомин, Сухов, Тилль (Гиоргобиани 73), Кротов (Бизяк 65), Емельянов
Главный тренер: Евсеев Вадим.
Предупреждения: Аликин 25, Сухов 71, Евгеньев 77
Судья: Мешков Виталий.
В предыдущем туре «Динамо» поделило очки с «Крыльями Советов».
Jake Sully
Вчера 19:51
сенсаций в этом туре не будет, все лидеры чемпионата без особых проблем выиграют у аутсайдеров...
Зенит 3-0 Арсенал Т
спартак 1-2 Урал
Сочи 1-2 Локомотив
Оренбург 1-0 Рубин
Тамбов 0-2 ЦСКА
Краснодар 3-1 Крылья Советов
Динамо 2-2 Уфа
Ростов 2-1 Ахмат
Jake Sully
Вчера 19:51
сенсаций в этом туре не будет, все лидеры чемпионата без особых проблем выиграют у аутсайдеров...
Зенит 3-0 Арсенал Т
спартак 1-2 Урал
Сочи 1-2 Локомотив
Оренбург 1-0 Рубин
Тамбов 0-2 ЦСКА
Краснодар 3-1 Крылья Советов
Динамо 2-2 Уфа
Ростов 2-1 Ахмат
А теперь посчитай скольких игроков за последние 5-7 лет забрал Питер, скольким угробил карьеру. А ведь среди этих игроков были и сборники.
А теперь посчитай скольких игроков за последние 5-7 лет забрал Питер, скольким угробил карьеру. А ведь среди этих игроков были и сборники.
СмИшно!!!
СмИшно!!!
Опять ни себе , ни людям!!! А ведь могли и проиграть!
Опять ни себе , ни людям!!! А ведь могли и проиграть!
Москвичи привыкли когда всю страну обирали, в прочем как и сейчас! Все из провинции тащили, совести то нет! Хороший игрок, так забирали в Армию, в Турму, Спартак деньгами заманивал да квартирами! Торпедо тоже не просто так получало хороших игроков! Какая уж история будет у команды которую ни кто не тащил а только растаскивал! Так что такой истории можно только стыдится!
Москвичи привыкли когда всю страну обирали, в прочем как и сейчас! Все из провинции тащили, совести то нет! Хороший игрок, так забирали в Армию, в Турму, Спартак деньгами заманивал да квартирами! Торпедо тоже не просто так получало хороших игроков! Какая уж история будет у команды которую ни кто не тащил а только растаскивал! Так что такой истории можно только стыдится!