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«Динамо» снова не смогло выиграть

сегодня, 21:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» в рамках 9-го тура РПЛ. «Динамо» с 10 очками идет 11-м, у «Уфы» на балл больше и 9-е место.

Москва, стадион ВТБ Арена 

«Динамо» - «Уфа» 0:0

«Динамо»: Лещук, Евгеньев, Рыков, Нойштедтер, Рауш, Жоаозиньо (Грулев 70), Паршивлюк, Юсупов, Слай, Филипп, Н'Жи (Шимански 45+1)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Табидзе, Круговой, Йокич (Терентьев 84), Карп, Фомин, Сухов, Тилль (Гиоргобиани 73), Кротов (Бизяк 65), Емельянов
Главный тренер: Евсеев Вадим.

Предупреждения: Аликин 25, Сухов 71, Евгеньев 77

Судья: Мешков Виталий.

В предыдущем туре «Динамо» поделило очки с «Крыльями Советов».

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Все комментарии
Kolymchanin
Kolymchanin ответил Nikola45
   786 / 812
сегодня в 23:00
Не факт! Мы Динамо поможем весной! Вспомним блокадные карточки и поможем!
Про блокадные карточки поподробней. Я на соккере более 10 лет. На эту тему только слухи без фактов и доказательств!
Jake Sully
Jake Sully
   62 / 812
сегодня в 22:55
надо было ставить ставку на 8 матчей))

Jake Sully
Вчера 19:51
сенсаций в этом туре не будет, все лидеры чемпионата без особых проблем выиграют у аутсайдеров...

Зенит 3-0 Арсенал Т
спартак 1-2 Урал
Сочи 1-2 Локомотив
Оренбург 1-0 Рубин
Тамбов 0-2 ЦСКА
Краснодар 3-1 Крылья Советов
Динамо 2-2 Уфа
Ростов 2-1 Ахмат
armeec_♞
armeec_♞ ответил Leha-ha50
   83 / 812
сегодня в 22:52
В чем то ты прав. Только приглашенные игроки играли , их для того и приглашали. Легче всего было ДК, на них вся Украина работала, отдавая игроков и , что самое главное, очки. А теперь посчитай скольких игроков за последние 5-7 лет забрал Питер, скольким угробил карьеру. А ведь среди этих игроков были и сборники.
а ведь история зеркальная))) Только это чудо никогда это не признает))
armeec_♞
armeec_♞ ответил Nikola45
   83 / 812
сегодня в 22:50
Спартак, ЦСКА, Динамо,Торпедо-клубы с историей, иногда не совсем красивой! Москвичи привыкли когда всю страну обирали, в прочем как и сейчас! Все из провинции тащили, совести то нет! Хороший игрок, так забирали в Армию, в Турму, Спартак деньгами заманивал да квартирами! Торпедо тоже не просто так получало хороших игроков! Какая уж история будет у команды которую ни кто не тащил а только растаскивал! Так что такой истории можно только стыдится!
Какая история у Зенита?! нуус, давай герой.!расскажи нам о белощеких))))
mat73
mat73
   146 / 812
сегодня в 22:48
Уфа ехала за победой. Надо было ведь Динамо от Хохлова высвобождать. Но увы не получилось, вы уж извините, товарищи динамовцы! Придется вам еще с ним помучиться..
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Nikola45
   5 / 812
сегодня в 22:47
Спартак, ЦСКА, Динамо,Торпедо-клубы с историей, иногда не совсем красивой! Москвичи привыкли когда всю страну обирали, в прочем как и сейчас! Все из провинции тащили, совести то нет! Хороший игрок, так забирали в Армию, в Турму, Спартак деньгами заманивал да квартирами! Торпедо тоже не просто так получало хороших игроков! Какая уж история будет у команды которую ни кто не тащил а только растаскивал! Так что такой истории можно только стыдится!
В чем то ты прав. Только приглашенные игроки играли , их для того и приглашали. Легче всего было ДК, на них вся Украина работала, отдавая игроков и , что самое главное, очки.
А теперь посчитай скольких игроков за последние 5-7 лет забрал Питер, скольким угробил карьеру. А ведь среди этих игроков были и сборники.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   40 / 812
сегодня в 22:45
Скоро на Динамо перестанут ходить.
alexamit
alexamit
   662 / 812
сегодня в 22:42
Смотрел вчера игру,смотрел сегодня из Ростова и понял одно-ХУЖЕ ДИНАМО в нашем чемпионате НЕТ!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Храневец
   5 / 812
сегодня в 22:40
ПРОКЛЯТИЕ ЖЕНЫ СЕВИДОВА В 1976 ГОДУ
Напомни , если нетрудно?
Kolymchanin
Kolymchanin ответил Nikola45
   786 / 812
сегодня в 22:35
Спартак, ЦСКА, Динамо,Торпедо-клубы с историей, иногда не совсем красивой! Москвичи привыкли когда всю страну обирали, в прочем как и сейчас! Все из провинции тащили, совести то нет! Хороший игрок, так забирали в Армию, в Турму, Спартак деньгами заманивал да квартирами! Торпедо тоже не просто так получало хороших игроков! Какая уж история будет у команды которую ни кто не тащил а только растаскивал! Так что такой истории можно только стыдится!
Это кто там пишет!? Болельщик Зенита!?
СмИшно!!!
Alean
Alean ответил particular
   294 / 812
сегодня в 22:31
Боссы Динамо, наверное, уже все перья на за@@ице повыдёргивали..:) Вливания и заявления - есть, а побед и результатов - нет... Ничья в этой игре - это не равенство сил, а отражение бессилия соперников...
Только в Динамо залили миллионы, а Уфа распродала состав.
Nikola45
Nikola45 ответил NYJ
   28 / 812
сегодня в 22:31
Ладно, это весной, а вот завтра и послезавтра очень важные матчи, поэтому удачи во Франции
И Вам удачи!
Храневец
Храневец ответил Leha-ha50
   431 / 812
сегодня в 22:29
Что, что еще нужно динамикам, чтоб мяч влетел в ворота??? В каждом матче есть стопроцентные моменты, а голов нет?!? Поменяли нападение, а голов опять нет?!? Злой рок какой то. Опять ни себе , ни людям!!! А ведь могли и проиграть!
ПРОКЛЯТИЕ ЖЕНЫ СЕВИДОВА В 1976 ГОДУ
Союзник противников
Союзник противников
   8 / 812
сегодня в 22:27
В какую чёрную дыру утекают миллионы в некогда прославленном клубе-непонятно.
NYJ
NYJ ответил Nikola45
   137 / 812
сегодня в 22:27
Ладно, это весной, а вот завтра и послезавтра очень важные матчи, поэтому удачи во Франции
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 812
сегодня в 22:27
Что, что еще нужно динамикам, чтоб мяч влетел в ворота??? В каждом матче есть стопроцентные моменты, а голов нет?!? Поменяли нападение, а голов опять нет?!? Злой рок какой то.
Опять ни себе , ни людям!!! А ведь могли и проиграть!
EAGinLE
EAGinLE
   27 / 812
сегодня в 22:27
И ничья хорошо .
Nikola45
Nikola45 ответил NYJ
   28 / 812
сегодня в 22:24
Нет уж, там место Сочи с Оренбургом
Не факт! Мы Динамо поможем весной! Вспомним блокадные карточки и поможем!
Nikola45
Nikola45
   28 / 812
сегодня в 22:22
Спартак, ЦСКА, Динамо,Торпедо-клубы с историей, иногда не совсем красивой!
Москвичи привыкли когда всю страну обирали, в прочем как и сейчас! Все из провинции тащили, совести то нет! Хороший игрок, так забирали в Армию, в Турму, Спартак деньгами заманивал да квартирами! Торпедо тоже не просто так получало хороших игроков! Какая уж история будет у команды которую ни кто не тащил а только растаскивал! Так что такой истории можно только стыдится!
NYJ
NYJ ответил Nikola45
   137 / 812
сегодня в 22:22
Нет уж, там место Сочи с Оренбургом
Vladimir808
Vladimir808
   436 / 812
сегодня в 22:20
Хохлов- уходи!!!!!!!!
Палыч82
Палыч82
   613 / 812
сегодня в 22:18
Расписали ничейку два приятеля тренера,) Небось после матча еще раздавят крепкого,)
NYJ
NYJ ответил шацк
   137 / 812
сегодня в 22:17
И молодой на правом фланге запорол много в конце моментов, Рауш, по моему, такой пас отдал, что привело к опаснейшему моменту
valt134
valt134
   138 / 812
сегодня в 22:16
Никогда не видел в Хохлове тренера. Гнать его пора Динамикам поганой метлой.
шацк
шацк
   345 / 812
сегодня в 22:15
Рауш и Паршивлюк очень плохо... Почему не играл Панченко? Дима Хохлов будь мужиком - уйди!
NbKA555
NbKA555 ответил Питер Ман
   502 / 812
сегодня в 22:14
Предали？Это когда вы денег закинули,а они все равно вас выиграли？Предатели,не иначе！）
Расул Манаев
Расул Манаев
   312 / 812
сегодня в 22:12
Желаю динамовцам побед. Спартак, ЦСКА, Динамо,Торпедо-клубы с историей. А зенит нам навязывают на уровне государства
NYJ
NYJ ответил Dinamo Москва
   137 / 812
сегодня в 22:11
Главный тренер и должен быть главным психологом в команде
Nikola45
Nikola45
   28 / 812
сегодня в 22:11
Москвичей с хорошим результатом! Надеюсь скоро в своей лиге опять будете играть! Загостилось Динамо пора и честь знать! ))
Schaytan
Schaytan
   632 / 812
сегодня в 22:11
Отличный результат для Уфы. Следующий на очереди спартак
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