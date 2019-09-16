«Динамо» снова не смогло выиграть

сегодня, 21:56

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» в рамках 9-го тура РПЛ . «Динамо» с 10 очками идет 11-м, у «Уфы» на балл больше и 9-е место.

Москва, стадион ВТБ Арена

«Динамо» - «Уфа» 0:0

«Динамо»: Лещук, Евгеньев, Рыков, Нойштедтер, Рауш, Жоаозиньо (Грулев 70), Паршивлюк, Юсупов, Слай, Филипп, Н'Жи (Шимански 45+1)

Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Табидзе, Круговой, Йокич (Терентьев 84), Карп, Фомин, Сухов, Тилль (Гиоргобиани 73), Кротов (Бизяк 65), Емельянов

Главный тренер: Евсеев Вадим.

Предупреждения: Аликин 25, Сухов 71, Евгеньев 77

Судья: Мешков Виталий.

В предыдущем туре «Динамо» поделило очки с «Крыльями Советов».