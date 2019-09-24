Менди выбыл на 2-3 недели

Защитник «Реала» Ферлан Менди получил травму приводящей мышцы левой ноги.
Из-за повреждения 24-летний футболист пропустил последнюю тренировку команды. Ожидается, что на восстановление Менди уйдет от двух до трёх недель.
Защитник «Реала» Ферлан Менди получил травму приводящей мышцы левой ноги.
Из-за повреждения 24-летний футболист пропустил последнюю тренировку команды. Ожидается, что на восстановление Менди уйдет от двух до трёх недель.
Неужели Реал не может найти норм мед персонал и физиотерапевтов???
Неужели Реал не может найти норм мед персонал и физиотерапевтов???