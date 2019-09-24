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Менди выбыл на 2-3 недели

сегодня, 14:54

Защитник «Реала» Ферлан Менди получил травму приводящей мышцы левой ноги.

Из-за повреждения 24-летний футболист пропустил последнюю тренировку команды. Ожидается, что на восстановление Менди уйдет от двух до трёх недель.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   84 / 986
сегодня в 17:41
То Васьки нету,Петька есть,То Петьки нету Васька есть. А если Марс недолечился,кто слева будет играть? Конечно главный затычка Реала - Начо(хорошо хоть универсал) Это Регилон приветы из Севилии шлёт.
NOVA
NOVA
   651 / 986
сегодня в 15:46
да сколько можно с этими травмами!? видно физио не ахти в Реале, надо менять!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   169 / 986
сегодня в 15:20
Один приближается к возврату, а другой уходит в лазарет!
Неужели Реал не может найти норм мед персонал и физиотерапевтов???
allemz
allemz
   29 / 986
сегодня в 15:01
И в МС, и в Реале играют хрустальные Менди))
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