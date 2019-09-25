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«Спартак» одолел «КАМАЗ»

сегодня, 20:26
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Московский «Спартак» идёт дальше в Кубке России.

Набережные Челны, стадион КАМАЗ

КАМАЗ - Спартак 1:2 (1:1)
Голы: Караев 25 (пенальти) - Понсе 22, Понсе 76

«КАМАЗ»: Кобзев, Евсеев, Криворучко, Бочаров, Ушаков, Кириллов (Никишин 85), Аюкин, Черный, Стефанович (Чушъялов 61), Караев, Воронин
Главный тренер: Белов Михаил.

«Спартак»: Ребров, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Крал, Зобнин, Бакаев, Тиль, Ларссон (Мельгарехо 60), Понсе
Главный тренер: Кононов Олег.

Предупреждения: Стефанович 14, Крал 30, Жиго 78, Зобнин 87, Черный 88

По ходу матча легендарный полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о качестве игры «красно-белых».

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответил Absinthe2
   112 / 978
сегодня в 21:46
Кубок обладателей кубков, сезон 1992/93 «Ливерпуль» — «Спартак» — 0:2 Лига чемпионов, сезон-1995/96 «Русенборг» – «Спартак» – 2:4 Кубок УЕФА, сезон 1997/98 «Спартак» — «Сьон» — 5:1 Кубок УЕФА, сезон 1997/98 «Аякс» — «Спартак» — 1:3 Лига чемпионов, сезон-1998/99 «Спартак» — «Реал» — 2:1 Лига чемпионов, сезон-2000/01 «Спартак» — «Арсенал» — 4:1 Лига чемпионов, сезон 2017/18 «Спартак» — «Севилья» — 5:1
Открыл бабушкин сундук с её нарядами, когда она ещё невестой была.
спартак 1987
спартак 1987
   144 / 978
сегодня в 21:44
торпедовцы молодцы, прошли в кубке крылья советов. в 1/8 они могут попасть на локомотив и нас снова ожидает крутое дерби, в прошлый раз болельщики торпедо и локомотива так сильно соскучились друг по другу на стадионе в раменском, что даже в телетрансляции матча в матершине фанатов плохо было слышно комментарии Генича🤣 Московское дерби должно состояться...только Сёмин привёз в Калининград второй состав.ради антуража торпедо - локо сегодня поболею за локомотив
oleg3k
oleg3k
   404 / 978
сегодня в 21:43
Молодцы спартаковцы,победили на классе.А уж как у бомжей и меринов пригорает,прям душа радуется.
-kherson-
-kherson-
сегодня в 21:40
Когда уже этого тренера выкинут
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   151 / 978
сегодня в 21:39
С Победой Лучший Клуб Страны!
Константин Белых
Константин Белых ответил ПерекатиПоле
   442 / 978
сегодня в 21:36
Все приличные клубы основу поберегли, дали шанс резервистам себя проявить. Пиджак настолько сильно держится за хлебное место, что выставил основу. Молодцы, с клубом ФНЛ смотрелись на равных.
А нечего беречь молодых здоровых лобасей получающих 1.5-3 миллиона евро. В Англии 3 матча в неделю норм.Пусть сыгрываются и физуху набирают. А дублю время бутет еще..
Absinthe2
Absinthe2 ответил Jeck Denielse
   180 / 978
сегодня в 21:36
Много Спартак в европах "рвал" без Кононова ?? Мариборы,ПАОКи какие то не рваные остались....))) С чего вы взяли что причина браго-тамбово-уральских неудач сугубо в тренере ?? Как говаривал,уважаемый мной Федун, "Доля тренера в результате - лишь 10%"......
Кубок обладателей кубков, сезон 1992/93
«Ливерпуль» — «Спартак» — 0:2
Лига чемпионов, сезон-1995/96
«Русенборг» – «Спартак» – 2:4
Кубок УЕФА, сезон 1997/98
«Спартак» — «Сьон» — 5:1
Кубок УЕФА, сезон 1997/98
«Аякс» — «Спартак» — 1:3
Лига чемпионов, сезон-1998/99
«Спартак» — «Реал» — 2:1
Лига чемпионов, сезон-2000/01
«Спартак» — «Арсенал» — 4:1
Лига чемпионов, сезон 2017/18
«Спартак» — «Севилья» — 5:1
Жорж Милославский
Жорж Милославский ответил ПерекатиПоле
   391 / 978
сегодня в 21:36
Все приличные клубы основу поберегли, дали шанс резервистам себя проявить. Пиджак настолько сильно держится за хлебное место, что выставил основу. Молодцы, с клубом ФНЛ смотрелись на равных.
клуб КАМАЗ 2 дивизион.)))
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   77 / 978
сегодня в 21:32
Спартак основой еле обыграл втордивную команду. Это же почти любители.
RIR68
RIR68
   94 / 978
сегодня в 21:31
ну и хорошо. Олежка остаётся!!!)))
Константин Белых
Константин Белых
   442 / 978
сегодня в 21:30
Вот как от Спартака припекает)) 120 комментов. За коней еле 30 набрал Соккер. Вот что значит популярность)) . Понсе с Кралом -хорошечно!!
311
311
   81 / 978
сегодня в 21:29
Свиньи единственные, кто основой играл?)
FROLL 001
FROLL 001
   6 / 978
сегодня в 21:29
Команды одного уровня. Повезло чуть больше свиньям. Гыгыгы
FROLL 001
FROLL 001
   6 / 978
сегодня в 21:27
Свиньи отдали все силы . Своим сильнейшим составом еле выиграли у команды 2 дивизиона. Насмешили всю страну. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Absinthe2
   29 / 978
сегодня в 21:26
Согласен. Коней вынесли(у них, кстати, та же проблема), бомжи судью зарядили. Но по составу Спартак должен рвать в Европе, а не с Камазом из ПФЛ в качели играть. Просто надо убрать Кононова, можно даже никого не назначать. Просто убрать его))
Много Спартак в европах "рвал" без Кононова ??
Мариборы,ПАОКи какие то не рваные остались....)))

С чего вы взяли что причина браго-тамбово-уральских неудач сугубо в тренере ??

Как говаривал,уважаемый мной Федун, "Доля тренера в результате - лишь 10%"......
oFANATo
oFANATo ответил Заполярный
   67 / 978
сегодня в 21:24
Кононов однако спартак уже на 9-ое место опустил.
oFANATo
oFANATo ответил спартак 1987
   67 / 978
сегодня в 21:21
Вы для начала 1/8 пройдите.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Jeck Denielse
   29 / 978
сегодня в 21:21
Карпин - фартовый......
Хоть не на "КАМАЗ" в 1/8-й попал.....
спартак 1987
спартак 1987
   144 / 978
сегодня в 21:19
в 1/4 устроим порку коням на открытие арене и на унитаз арене, в 1/2 порвём бомжей в обоих встречах, в финале разгромим локомотив!!! ну...для этого только нужно начать в 1/8 без проблем пройти удобный для нас ростов.😁🤒🤒🤒😂😂😂 БУ-ГА-ГА
Footbolista
Footbolista ответил pam06
   2 / 978
сегодня в 21:17
Я уже говорил, что в таблицу смотреть буду в конце ЧР...перед последним туром...
спартак 1987
спартак 1987
   144 / 978
сегодня в 21:16
Всех КБ с победой! Понсе напомнил, что он нападающий, Бакаев вспомнил про голевые передачи. Тиль на уровне, Крал по слабо, Рассказов старался, но попал хорошо только в игре против уфы. Зобнина давно пора на банку усадить, Роман просто уже не соответствует уровню команды и играет просто бездарно. Аиртон очередной слабый матч. Ребров конечно помог игрокам своими эмоциями, Артём кто угодно, но только не вратарь ( ногами играть не умеет, а как пытался поймать мяч в доп. время к игре было просто стыдно смотреть. вперёд Спартак!!!
pam06
pam06 ответил Footbolista
   26 / 978
сегодня в 21:15
Даже не сильный Спартак уничтожил коней...бомжи отскочили за счет шального гола и отмененного гола Спартака...
Вот ты сказал.. Самому не смешно? Уничтожили, а не напомнишь счет... Для уничтожения как то вяло. А вот НАДОРВАТЬСЯ хватило. Итог в таблице - загляни.
mugik1973
mugik1973
   249 / 978
сегодня в 21:13
А Кононова когда уволят?
halfbeek
halfbeek
   363 / 978
сегодня в 21:13
Сколько желчи, сколько злобы. Добрых людей здесь не бывает. Почти. Вам того же.
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
   2 / 978
сегодня в 21:12
Зенит у Торпедо из Кукуева вообще никогда не выигрывал)...
Absinthe2
Absinthe2 ответил Footbolista
   180 / 978
сегодня в 21:12
Даже не сильный Спартак уничтожил коней...бомжи отскочили за счет шального гола и отмененного гола Спартака...
Согласен. Коней вынесли(у них, кстати, та же проблема), бомжи судью зарядили. Но по составу Спартак должен рвать в Европе, а не с Камазом из ПФЛ в качели играть. Просто надо убрать Кононова, можно даже никого не назначать. Просто убрать его))
yrasikos22
yrasikos22
   645 / 978
сегодня в 21:11
Играли две команды одного уровня,Спартак с победой !!!
ermak6848
ermak6848
   229 / 978
сегодня в 21:11
в фк Спартак что то не всё в порядке с волей к Победе...
mugik1973
mugik1973 ответил Jeck Denielse
   249 / 978
сегодня в 21:11
А сколько бомжи не выигрывали посчитал?
Footbolista
Footbolista ответил Evilhuman
   2 / 978
сегодня в 21:10
Тоже верно...после зимы он может и не нужен будет уже...
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