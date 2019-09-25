«Спартак» одолел «КАМАЗ»

Московский «Спартак» идёт дальше в Кубке России.
Набережные Челны, стадион КАМАЗ
КАМАЗ - Спартак 1:2 (1:1)
Голы: Караев 25 (пенальти) - Понсе 22, Понсе 76
«КАМАЗ»: Кобзев, Евсеев, Криворучко, Бочаров, Ушаков, Кириллов (Никишин 85), Аюкин, Черный, Стефанович (Чушъялов 61), Караев, Воронин
Главный тренер: Белов Михаил.
«Спартак»: Ребров, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Крал, Зобнин, Бакаев, Тиль, Ларссон (Мельгарехо 60), Понсе
Главный тренер: Кононов Олег.
Предупреждения: Стефанович 14, Крал 30, Жиго 78, Зобнин 87, Черный 88
По ходу матча легендарный полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о качестве игры «красно-белых».
«Ливерпуль» — «Спартак» — 0:2
Лига чемпионов, сезон-1995/96
«Русенборг» – «Спартак» – 2:4
Кубок УЕФА, сезон 1997/98
«Спартак» — «Сьон» — 5:1
Кубок УЕФА, сезон 1997/98
«Аякс» — «Спартак» — 1:3
Лига чемпионов, сезон-1998/99
«Спартак» — «Реал» — 2:1
Лига чемпионов, сезон-2000/01
«Спартак» — «Арсенал» — 4:1
Лига чемпионов, сезон 2017/18
«Спартак» — «Севилья» — 5:1
«Ливерпуль» — «Спартак» — 0:2
Лига чемпионов, сезон-1995/96
«Русенборг» – «Спартак» – 2:4
Кубок УЕФА, сезон 1997/98
«Спартак» — «Сьон» — 5:1
Кубок УЕФА, сезон 1997/98
«Аякс» — «Спартак» — 1:3
Лига чемпионов, сезон-1998/99
«Спартак» — «Реал» — 2:1
Лига чемпионов, сезон-2000/01
«Спартак» — «Арсенал» — 4:1
Лига чемпионов, сезон 2017/18
«Спартак» — «Севилья» — 5:1
Мариборы,ПАОКи какие то не рваные остались....)))
С чего вы взяли что причина браго-тамбово-уральских неудач сугубо в тренере ??
Как говаривал,уважаемый мной Федун, "Доля тренера в результате - лишь 10%"......
Мариборы,ПАОКи какие то не рваные остались....)))
С чего вы взяли что причина браго-тамбово-уральских неудач сугубо в тренере ??
Как говаривал,уважаемый мной Федун, "Доля тренера в результате - лишь 10%"......
Хоть не на "КАМАЗ" в 1/8-й попал.....
Хоть не на "КАМАЗ" в 1/8-й попал.....