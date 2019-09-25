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«Интер» обыграл «Лацио» с минимальным счетом

вчера, 23:57
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Интер» с минимальным счетом обыграл «Лацио». На данный момент миланский клуб занимает 1-ую строчку таблицы, «Лацио» на 6-м месте.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интернационале» - «Лацио» 1:0

Голы: Д'Амброзио 23

«Интернационале»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Бираги, Весино (Сенси 57), Политано (Мартинес 77), Лукаку (Санчес 83)
Главный тренер: Конте Антонио.

«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Баштуш, Лаццари, Милинкович-Савич (Бериша 73), Пароло, Альберто (Лейва 65), Хони, Кайседо (Иммобиле 53), Корреа
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Альберто 31, Д'Амброзио 45+2, Баштуш 73, Пароло 81, Мартинес 90

В прошлом туре «Интер» уверенно обыграл «Милан».

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Все комментарии
Binger
Binger
   22 / 973
сегодня в 00:02
Интер с победой!
Binger
Binger
   22 / 973
сегодня в 00:01
Интер с победой!
juvenale
juvenale
   27 / 973
вчера в 23:59
как же везет этому ****парику...если бы не кривоногие игроки Лацио и не 5ович,не видать бы трех очков кабинету
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