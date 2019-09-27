Ловчев ставит на ничью в матче «Локомотива» и «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

Обе команды на неделе выступали вторыми составами в Кубке России. Но у «Зенита» второй состав представлен более опытными ребятами, поэтому команда Семака добилась победы, а «Локо» проиграл.



Думаю, будет ничья. Когда играют эти команды, обычно очень многое решается. Поэтому встречи в большинстве случаев получаются очень напряженными, аккуратными с точки зрения игры в обороне. Вот за последнее время я припомню только одну игру, которая обернулась градом голов - прошла она в Питере. Но это, скорее, исключение из правил.



Обе команды располагают опытными футболистами. Думаю, здесь не получится игры, когда кто-то будет сломя голову бежать вперед. На мой взгляд, по голу «Локо» и «Зенит» забьют, и на этом все закончится.