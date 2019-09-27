ГлавнаяНовости

Ловчев ставит на ничью в матче «Локомотива» и «Зенита»

сегодня, 11:28
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

Обе команды на неделе выступали вторыми составами в Кубке России. Но у «Зенита» второй состав представлен более опытными ребятами, поэтому команда Семака добилась победы, а «Локо» проиграл.

Думаю, будет ничья. Когда играют эти команды, обычно очень многое решается. Поэтому встречи в большинстве случаев получаются очень напряженными, аккуратными с точки зрения игры в обороне. Вот за последнее время я припомню только одну игру, которая обернулась градом голов - прошла она в Питере. Но это, скорее, исключение из правил.

Обе команды располагают опытными футболистами. Думаю, здесь не получится игры, когда кто-то будет сломя голову бежать вперед. На мой взгляд, по голу «Локо» и «Зенит» забьют, и на этом все закончится.

В прошлом туре «Зенит» сокрушил «Рубин».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Локомотив» предложил болельщикам обмениваться книгами
Вчера, 20:48 ФотоКомментарии4
Прерванный полет в Набережных Челнах
25 сентябряСергей Иванов в блоге Командный духКомментарии6
«Спартак» обратился к болельщикам накануне матча с «КАМАЗом»
25 сентября Комментарии27
Дзюба попросил поддержки болельщиков в матче с Шотландией
25 сентября Комментарии4
«Спартак» отправился в Набережные Челны
24 сентября Комментарии20
ЦСКА летит с Дзагоевым во Владикавказ
24 сентября Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 899
сегодня в 12:34
Хоть гадай, хоть не гадай, а результат непредсказуем. Тут битва, и тренеров и игроков .
Ждемс с нетерпением центральный матч тура, а может и осени?!?
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 899
сегодня в 12:12
Евген в душе всё равно надеется на реанимацию родного клуба и не желает сохранения его отставания от предполагаемого лидера.
112910415
112910415
   60 / 899
сегодня в 11:58
да, ничья вероятна
Aniva
Aniva
   53 / 899
сегодня в 11:51
Спартачи лучше бы пили на дому как Романцев, а не занимались ромашкой в интернете.
mihaluch
mihaluch
   82 / 899
сегодня в 11:51
Ничья или победа в один мяч.
Binger
Binger
   18 / 899
сегодня в 11:46
Ловчев всегда не укадывает, в футболе он почти не разбирается, так как играл в спартаке, победит по любому Зенит.
ermak6848
ermak6848
   190 / 899
сегодня в 11:42
на то Он и " ловкий " -Женя...
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   2 / 899
сегодня в 11:39
Судьи затащат газпроект
Faustello
Faustello
   149 / 899
сегодня в 11:36
Уже можно на ничью не ставить ))
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   621 / 899
сегодня в 11:32
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
       55 / 899
    сегодня в 11:29
    Ловчев часто ошибается. Ставлю на победу Зенита.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100