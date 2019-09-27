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Д. Билялетдинов: «„Локомотив“ и „Зенит“ сыграют вничью»

сегодня, 18:10
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассуждает о предстоящем матче москвичей против «Зенита» в рамках 11-го тура РПЛ.

Думаю, будет ничья. Мне кажется, что «Локомотив» — достаточно квалифицированная команда в плане организации игры, и потом они дали паузу игрокам на Кубок. Это правильный ход, это пойдет игрокам на пользу. А у «Зенита» есть преимущество в атаке, они умеют делать это организованно, но в целом у «Локомотива» есть чем обезвредить атаку.

Конечно, из-за отсутствия ключевых игроков, в том числе Антона Миранчука, «Локомотиву» будет тяжелее находиться в атаке, это сто процентов. Я больше за атаку как раз и переживаю, потому что может случиться так, что им не хватит креативности. А в обороне, я уверен, они смогут справиться. Поэтому и говорю, что, скорее всего, будет ничейный результат. Если говорить о точном счете, думаю, будет 1:1.

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Леон Бугаев
Леон Бугаев
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сегодня в 18:16
Для Зенита ничья это программа минимум.
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