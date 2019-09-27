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Ловчев: «„Спартак“ не играет в силу своих игроков»

сегодня, 19:44

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал наставника «красно-белых» Олега Кононова.

После матча с ЦСКА написал Кононову сообщение: «Вижу рождение новой команды». Но после этой игры в «Спартаке» всё как отрубило. И сейчас, когда Олег после игр говорит, что команда создала много моментов, у меня возникает впечатление, что мы смотрим разные матчи.

Я не вижу в «Спартаке» ни-че-го. Николай Петрович Старостин — я как всегда на него ссылаюсь — повторял нам слова Бориса Аркадьева. «Команда не играет в силу своих игроков» — говорил он. Но ведь «Спартак» не играет в силу своих игроков. И это уже вопрос к тренеру — почему так происходит из матча в матч.

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RamonCSKA
RamonCSKA
   247 / 862
сегодня в 20:22
я вот лично хочу чтобы спартак следующий матч победил и дал отсрочку Олеже
cska plus
cska plus
   9 / 862
сегодня в 20:20
Так, уже кипит и это есть хорошо.
pomor45
pomor45 ответил ziborock
   90 / 862
сегодня в 20:01
Я тоже много чего не понимаю у Кононова! Зачем например нужно было ставить в матче с КАМАЗом Бакаева не левый фланг?!
Чтобы тебя озадачить. Ему это удалось.
pomor45
pomor45
   90 / 862
сегодня в 19:59
.... слова Бориса Аркадьева. «Команда не играет в силу своих игроков»
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Но ведь «Спартак» не играет в силу своих игроков.
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Так в чём дело-то? Вроде всё по Аркадьеву.
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 862
сегодня в 19:57
А какая-такая у них сила? У одних всё в прошлом,а у других-когда уйдут ,как водится,из "Спартака" в другие команды.
Faustello
Faustello
   102 / 862
сегодня в 19:57
Сказал эГсперт Тина ТВ и крепко засосал Геича )))
Шуnя771
Шуnя771
   31 / 862
сегодня в 19:56
Значит кочегарят мартен...)
DGIIIIN
DGIIIIN
   666 / 862
сегодня в 19:54
У Спартака нет таких маргиналов как у Кремлевского Зенита!
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 862
сегодня в 19:53
Не всегда даже наличие звезд дает результат. Можно как пример вспомнить "португальское динамо".
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 862
сегодня в 19:51
Просто Цорн пришёл подоить Федуна. В своих меркантильных интересах впарил Федуну европейский неликвид. гыгыгы
ziborock
ziborock
   44 / 862
сегодня в 19:49
Я тоже много чего не понимаю у Кононова! Зачем например нужно было ставить в матче с КАМАЗом Бакаева не левый фланг?!
Некакойшенко
Некакойшенко
   530 / 862
сегодня в 19:45
Потому что Пиджак не тренер,
Он просто Пиджак.
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