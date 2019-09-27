Ловчев: «„Спартак“ не играет в силу своих игроков»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал наставника «красно-белых» .

После матча с ЦСКА написал Кононову сообщение: «Вижу рождение новой команды». Но после этой игры в «Спартаке» всё как отрубило. И сейчас, когда Олег после игр говорит, что команда создала много моментов, у меня возникает впечатление, что мы смотрим разные матчи.

Я не вижу в «Спартаке» ни-че-го. Николай Петрович Старостин — я как всегда на него ссылаюсь — повторял нам слова Бориса Аркадьева. «Команда не играет в силу своих игроков» — говорил он. Но ведь «Спартак» не играет в силу своих игроков. И это уже вопрос к тренеру — почему так происходит из матча в матч.