«Зенит» нацелен на приобретение защитника «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани оказался в сфере интересов «Зенита».
Питерский клуб намерен приобрести итальянца уже в зимнее трансферное окно. Ругани не провёл ни одного матча за «Ювентус» в этом сезоне - причиной тому послужили травмы и высокая конкуренция в составе «бьянконери».
Ранее сообщалось, что Ругани может перейти в «Рому» на правах аренды.
Хорош наверное финских врачей радовать и больничные миллионные оплачивать....
Можно просто привезти парней без претензий на лазарет ????
Хорош наверное финских врачей радовать и больничные миллионные оплачивать....
Можно просто привезти парней без претензий на лазарет ????
Мечта !!!
Мечта !!!
Зенит намерен скупить всех травмированных игроков в Европе
Зенит намерен скупить всех травмированных игроков в Европе