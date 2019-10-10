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«Зенит» нацелен на приобретение защитника «Ювентуса»

10 октября 2019, 21:15

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани оказался в сфере интересов «Зенита».

Питерский клуб намерен приобрести итальянца уже в зимнее трансферное окно. Ругани не провёл ни одного матча за «Ювентус» в этом сезоне - причиной тому послужили травмы и высокая конкуренция в составе «бьянконери».

Ранее сообщалось, что Ругани может перейти в «Рому» на правах аренды.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
11 октября в 18:52
ещё бы Алекса Санчеса подписать,очень талантливый больной.
iri13
iri13
   55 / 797
11 октября в 10:02
..угу..теперь всех подобных будут в Зенит отправлять..ясно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
11 октября в 09:04
Пусть Елену Малышеву с собой берут когда за игроком поедут....
Хорош наверное финских врачей радовать и больничные миллионные оплачивать....

Можно просто привезти парней без претензий на лазарет ????
d_fincher
d_fincher ответил Аха-ха
   77 / 797
11 октября в 08:53
До каких пор российские пенсионеры будут платить за итальянский мусор?
Пока Зенит в РПЛ.
Naraz
Naraz
   502 / 797
11 октября в 08:37
Казна в кофейнях пустеет,милорд
ekliziast
ekliziast
   282 / 797
11 октября в 07:44
Если с травмами , то это в Зеню , к Малкому в помощь. Деньги халявные, берите косых, хромых, горбатых.
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
11 октября в 07:39
Руганет?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Eddja
   133 / 797
11 октября в 07:37
Малкому будет напарником по палате.
и Вы туда же....
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   133 / 797
11 октября в 07:35
свиные шутки про Маркизио были?
Т34
Т34
   20 / 797
11 октября в 07:34
Если травмы мешают играть - это в зенит. Там вылечат за пару лет и продадут.
Kresi frok
Kresi frok
   172 / 797
11 октября в 07:31
На горизонте ещё один мешкотряс аха))
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   106 / 797
11 октября в 06:04
Бред!
112910415
112910415
   48 / 797
11 октября в 05:01
доминирующей темой стала благотворительность !
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
11 октября в 04:52
Опять барахло купят.
grazie100
grazie100
   697 / 797
11 октября в 01:02
Егор Стрельцов как и Багров журналист пишущий о футболе на радость красно - белым за толику малую..Как сказал НВГоголь- бумагомараки, шилкопёры...
Морозовский
Морозовский ответил Аха-ха
   5 / 797
11 октября в 00:46
До каких пор российские пенсионеры будут платить за итальянский мусор?
На Неве любят МАКАРОНЫ по флотцки! Так что никуды не детЪсА!
Гавроша
Гавроша
   49 / 797
11 октября в 00:46
Почему опять ювентус и опять больной?
Морозовский
Морозовский
   5 / 797
10 октября в 23:43
Лечиться в "зеню" - это модно!
Аха-ха
Аха-ха
   4 / 797
10 октября в 23:35
До каких пор российские пенсионеры будут платить за итальянский мусор?
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
10 октября в 22:52
Бабушки будут ругани((
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   69 / 797
10 октября в 22:19
Травмированного нам не надо. Хватит.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 22:11
Ещё одного травмированного хотят купить, чтобы Малкому не скучно было.
VIPded
VIPded
   34 / 797
10 октября в 22:00
Зенит уже и лавочников хрустальных гребёт? Совсем уже некуда бабло выбрасывать?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   195 / 797
10 октября в 21:54
Ещё один Маркизио???
andromend
andromend
   239 / 797
10 октября в 21:50
Забудте.Сначала деньги в новообразующийся ФОНД,а там уж после распределения посмотрите хватит ли.
djaich
djaich
   534 / 797
10 октября в 21:48
Со стороны Ювентуса было бы разумно спихнуть Ругани, конечно, если Кьеллини успеет восстановиться. Джорджио еще и следующий сезон вполне потянет, Бонуччи - аж с пяток лет отыграет, а Де Лигта в принципе на лавку не посадят, не для того его за 75 миллионов покупали. Так что особых перспектив у Ругани в Турине нет и не предвидится.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
10 октября в 21:46
Питер становится санаторием для травмированных и хворых легов. Бесплатное лечение , так еще и "пособие" по безработице солидное полагается!!!
Мечта !!!
Заратустра
Заратустра
   29 / 797
10 октября в 21:36
Новый Маркизио или Малком будет в Зене. Газпром оплатит санаторий очередному иностранцу.
Garrincha58
Garrincha58
   140 / 797
10 октября в 21:36
"причиной тому послужили травмы"
Зенит намерен скупить всех травмированных игроков в Европе
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 797
10 октября в 21:32
Апрельская ответка с Аяксом подкосила карьеру Ругани в Юве.
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