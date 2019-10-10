«Зенит» нацелен на приобретение защитника «Ювентуса»

10 октября 2019, 21:15

Защитник «Ювентуса» оказался в сфере интересов «Зенита».

Питерский клуб намерен приобрести итальянца уже в зимнее трансферное окно. Ругани не провёл ни одного матча за «Ювентус» в этом сезоне - причиной тому послужили травмы и высокая конкуренция в составе «бьянконери».

Ранее сообщалось, что Ругани может перейти в «Рому» на правах аренды.