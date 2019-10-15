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«КАМАЗ» извинился перед болельщиками «Спартака»

сегодня, 21:44
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов принес извинения РФС и болельщикам московского «Спартака», которые пострадали во время матча 1/16 финала Кубка России.

Хочу принести извинения Российскому футбольному союзу и всем болельщикам, которые пострадали в результате допущенных нарушений. Нами были оперативно устранены замечания полиции и комиссии РФС по сертификации стадионов, полученные по итогам матча. В частности, были установлены ограждения на фанатских секторах с достаточным количеством эвакуационных выходов, убраны замки на выходах, проведен монтаж стационарного контрольно-пропускного пункта.

В ближайшее время комиссия РФС совместно с полицией проведет инспекцию по проверке устраненных замечаний. Надеюсь, что действие сертификата соответствия будет возобновлено, и следующий матч «КАМАЗ» сможет сыграть на своем стадионе. 

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EAGinLE
EAGinLE
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сегодня в 22:36
Если Фратрия начнет вновь бедокурить ..... Их нужно сразу на 15 суток , или две недели общественных работ .
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