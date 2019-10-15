«КАМАЗ» извинился перед болельщиками «Спартака»

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов принес извинения РФС и болельщикам московского «Спартака», которые пострадали во время матча 1/16 финала Кубка России.

Хочу принести извинения Российскому футбольному союзу и всем болельщикам, которые пострадали в результате допущенных нарушений. Нами были оперативно устранены замечания полиции и комиссии РФС по сертификации стадионов, полученные по итогам матча. В частности, были установлены ограждения на фанатских секторах с достаточным количеством эвакуационных выходов, убраны замки на выходах, проведен монтаж стационарного контрольно-пропускного пункта.