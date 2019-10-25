ГлавнаяНовости

Головин - в стартовом составе «Монако» на матч с «Нантом»

сегодня, 21:10
НантЛоготип футбольный клуб Нант0 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч идет

Пресс-служба «Монако» объявила стартовый состав на матч 11-го тура французской Лиги 1 против «Нанта». Российский полузащитник Александр Головин сыграет с первых минут.

«Монако»: Леком, Жемерсон, Б. Бадьяшиль, Глик, Силва, Бакайоко, Головин, Слимани, Диаш, Мартинш, Бен-Йеддер.

Запасные: Субашич, Агилар, Марипан, Балло-Туре, Фабрегас, Огустен, Кейта.

Прошлый матч Лиги 1 Головин пропустил из-за дисквалификации.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Родриго - в заявке сборной Бразилии на матчи с Аргентиной и Южной Кореей
Сегодня, 19:29 Комментарии2
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Лечче»
Сегодня, 18:44 Комментарии3
«Рубин» - «Урал»: Ташаев и Могилевец - в стартовом составе
Сегодня, 18:26 Комментарии4
Сулейманов и Берг - в основе «Краснодара» на матч с «Трабзонспором»
Вчера, 21:19 Комментарии2
ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Ференцварошем»
Вчера, 18:49 Комментарии29
«Интер» - «Боруссия Д»: Лукаку и Мартинес выйдут в стартовом составе хозяев
23 октября Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Чингачгук
Чингачгук
   75 / 885
сегодня в 21:52
Опять проиграют.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100