Головин - в стартовом составе «Монако» на матч с «Нантом»

Пресс-служба «Монако» объявила стартовый состав на матч 11-го тура французской Лиги 1 против «Нанта». Российский полузащитник Александр Головин сыграет с первых минут.
«Монако»: Леком, Жемерсон, Б. Бадьяшиль, Глик, Силва, Бакайоко, Головин, Слимани, Диаш, Мартинш, Бен-Йеддер.
Запасные: Субашич, Агилар, Марипан, Балло-Туре, Фабрегас, Огустен, Кейта.
Le 1⃣1⃣ de l'AS Monaco 🇲🇨 face à Nantes 👊 #FCNASM pic.twitter.com/D2p9pIz6Rm— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 25 октября 2019 г.
Прошлый матч Лиги 1 Головин пропустил из-за дисквалификации.