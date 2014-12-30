Top.Mail.Ru
Фасио: "Мы хотели победить «МЮ»

30 декабря 2014, 08:23
 Защитник «Тоттенхэма» Федерико Фасио рассказал о матче против «МЮ».

«Это была наша вторая игра за короткое время. Второй тайм мы провели хорошо. Команда хотела победить и боролась до финального свистка. Нужно сохранить этот импульс к следующему поединку», - сказал игрок.
