«Реал» готов отдать Бэйла и 70 млн фунтов за Стерлинга

«Реал» нацелен заполучить нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports News. «Сливочные» готовы отдать за Стерлинга 70 миллионов фунтов стерлингов и Гарета Бэйла.
Ранее наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал Стерлинга выдающимся футболистом.
Поэтому, если "Реал" хочет Стерлинга на Бейла поменять, то миллионов 200 еще доплатить должен)
Поэтому, если "Реал" хочет Стерлинга на Бейла поменять, то миллионов 200 еще доплатить должен)
Это по сути только просто тупо заплатить 70 лямов за него. Зачем нам этот статический и бесполезный объект?
Это по сути только просто тупо заплатить 70 лямов за него. Зачем нам этот статический и бесполезный объект?