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«Реал» готов отдать Бэйла и 70 млн фунтов за Стерлинга

04 ноября 2019, 18:26

«Реал» нацелен заполучить нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports News. «Сливочные» готовы отдать за Стерлинга 70 миллионов фунтов стерлингов и Гарета Бэйла.

Ранее наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал Стерлинга выдающимся футболистом.

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Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 946
05 ноября в 08:41
Пепус не согласится на такой обмен
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил dimagas2
   438 / 946
05 ноября в 00:46
Тут я согласен,но это не имеет никакого отношения к теме разговора
Сaн Сaныч
Сaн Сaныч ответил dimagas2
   618 / 946
05 ноября в 00:23
Стоит он столько, сколько за него дадут.
Нисколько не дают. Нисколько не стоит.
ColdSun1995
ColdSun1995
   495 / 946
04 ноября в 22:12
смешно
dimagas2
dimagas2 ответил Евгений Макрушин
   91 / 946
04 ноября в 20:08
Чтобы понять кто сильнее/слабее нужно не статистику,а матчи смотреть.Мбапе,по моему мнению,более разнообразен нежели Стерлинг,да и моложе,а значит стоить при прочих равных должен больше.
Стоит он столько, сколько за него дадут.
obana777
obana777
   195 / 946
04 ноября в 19:54
Никак Бейла не выпихнут. Скоро сами будут платить тем, кто его заберет.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил dimagas2
   438 / 946
04 ноября в 19:52
Чтобы понять кто сильнее/слабее нужно не статистику,а матчи смотреть.Мбапе,по моему мнению,более разнообразен нежели Стерлинг,да и моложе,а значит стоить при прочих равных должен больше.
dimagas2
dimagas2 ответил Hamman
   91 / 946
04 ноября в 19:09
Им , там в руководстве Реала, конечно виднее, но по мне так лучше бы все силы бросить на подписание Мбаппе! Стерлинг естественно отличный нап, но до Мбаппе ему как Бейлу до Роналду...
Смотри статистику,Мбаппе слабее выглядит,да и еще на фоне того что Мбаппе играет в слабом чемпионате.
Hamman
Hamman
   392 / 946
04 ноября в 18:46
Им , там в руководстве Реала, конечно виднее, но по мне так лучше бы все силы бросить на подписание Мбаппе! Стерлинг естественно отличный нап, но до Мбаппе ему как Бейлу до Роналду...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил allemz
   25 / 946
04 ноября в 18:42
Смешно, Перес совсем поехавший. Отдать 70 лямов + гольфиста за игрока, чья трансферная стоимость по Трансфермаркту составляет 140 лямов. Это по сути только просто тупо заплатить 70 лямов за него. Зачем нам этот статический и бесполезный объект?
Ты не учитываешь, что у гольфиста минусовая стоимость, так как он винишко пьет и в гольф играет вместо матчей, но зарплату при этом получает.

Поэтому, если "Реал" хочет Стерлинга на Бейла поменять, то миллионов 200 еще доплатить должен)
fcbarcelona.com
fcbarcelona.com
   337 / 946
04 ноября в 18:41
Бэйла невозможно отдать, продать. Чтобы избавиться от Бэйла надо заплатить не менее 100 лямов, чтобы забрали)))
allemz
allemz
   59 / 946
04 ноября в 18:39
Смешно, Перес совсем поехавший. Отдать 70 лямов + гольфиста за игрока, чья трансферная стоимость по Трансфермаркту составляет 140 лямов.
Это по сути только просто тупо заплатить 70 лямов за него. Зачем нам этот статический и бесполезный объект?
Gelious
Gelious
   245 / 946
04 ноября в 18:30
Газетенки вообще рандомно слухи генерируют. Им пофиг на то, что на позиции Стерлинга в Мадриде уже куча человек, что Англия из ЕС выходить планирует (а у Мадрида проблема с игроками не из ЕС в силу правил заявки)
sihafazatron
sihafazatron
   17 / 946
04 ноября в 18:29
Ахах а может ещё мс доплатит 70 Лямов за гольфиста и отдаст стерлинга)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   175 / 946
04 ноября в 18:29
я так понимаю,за Бэйла доплату дают 70 лямов,что бы было из чего ему зарплату платить? так ещё же за Рахимку надо заплатить скажем так 130-150.
Don trambon
Don trambon
   64 / 946
04 ноября в 18:27
Было бы норм) Но не думаю что МС согласится бэйла принять)
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