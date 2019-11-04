Тренеры для «Баварии», «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Реала»

сегодня, 15:00

Финалисты еврокубков последних лет думают о смене тренеров, а «Соккер.ру» напоминает, кто доступен здесь и сейчас.

оценил личные 5 осечек в 10 турах Бундеслиги – ушел в отставку. У «Тоттенхэма» 4 поражения и 4 ничьи после 11 матчей – финалист ЛЧ на одиннадцатом месте в АПЛ . Наравне по очкам также МЮ , который проиграл «Борнмуту» - у Сульшера те же 8 осечек, всего 3 победы.

Недовольны работой Эмери – «Челси» и «Лестер» не такие мощные, как команды Клоппа и Гвардиолы, а «канониры» всего на пятом месте, не на третьем. Причем могут пропустить выше «Шеффилд Юнайтед» или «Борнмут». И попытки опровергнуть встречу с Моуриньо сомнительные – Жозе на ТВ вовсю объясняет игру «Арсенала», словно уже тренер команды.

Также в Мадриде и Барселоне не могут радоваться футболу. Зидан и Вальверде в личных кризисах. Куман нагловато заявил, что покинет сборную Голландии после Евро-2020, но это не единственный кандидат на пост главного тренера «Барселоны», как Рауль – не единственная опция Переса, если у Зинедина не получится дважды зайти в одну реку – а игровых проблем у «Реала» полным-полно.

Добавьте проблемы «Монако» в чемпионате Франции - Жардима могут уволить снова, десятое место «Байера» в таблице Бундеслиги – при всей плотности результатов смотрится такая позиция не очень здорово, как и 12-е место «Милана». Да, они уже уволили наставника и пригласили Пиоли, но бывший тренер «Лацио» на «Сан-Сиро» допустил первое поражение «россонери» от «орлов» с 1989 года!

Не исключено, что Пиоли тоже надолго не задержится, его предшественник работал 111 дней. И это еще 7 место «Наполи» не забывайте – Анчолетти не зажигает. Тренеропад в листопаде возможен, Ковач может быть не единственным, причем оцените статус клубов, о которых речь. Что же объединяет «Милан», «Монако», «Байер», «Арсенал», «Тоттенхэм», МЮ , «Реал» и «Барселону»?

Здесь все играли в финалах ЛЧ в 21 веке. А четыре клубы выигрывали турнир, причем больше одного раза каждый. Таким командам нужны невероятные тренеры, пускай понятно, что лишь испанцы до сих пор в числе главных фаворитов ЛЧ , а остальные статус подрастеряли.

Жозе Моуриньо, 56 лет

Поняли, поняли, путешествия в теплые страны с блондинкой пошли на пользу сеу Жозе. Жена вряд ли обрадовалась – хотя писали, что и так выставила мужа за дверь, но это их личное дело. А общественное дело Моуриньо – футбол. Португалец посвежел, полон энергии и откровенно выжидает. Хотел в «Реале», где его родственная душа Перес готов сожрать Зидана после неудачи, но Моуриньо, кажется, даже на «Арсенал» согласен. Тигр затаился и ищет новую жертву. Хитрец понимает, что пока конкуренты в кризисе, в его руках «Арсенал» может стать третьим.

Массимилиано Аллегри, 52 года

Понятно, что Аллегри – самый успешный тренер в списке. Хотя бы потому, что ушел из чемпионской команды, которую просто не смог затащить в финал Лиги чемпионов. Не простили поражение от «Аякса». Ведь «Ювентус» мог пройти «Тоттенхэм» и навязать борьбу «Ливерпулю» с его финальной тактикой – отбиваться. Но большой любитель женщин Массимилиано также обожает футбол. Скорее всего, окажется в «Баварии». Может получиться, немцы сильные, Аллегри – тоже. Ковач изначально казался плохим выбором, удобным руководству – легко помыкать, но нужна фигура с твердой позицией.

Лоран Блан, 53 года

Как-то позабыли о Лоране, хотя агенты стараются воскресить интерес к наставнику. Даже были слухи о переговорах с «Манчестер Юнайтед». Но вряд ли приглашение еще одного бывшего футболиста «дьяволов» выручит. Если с ними Моуриньо не справился, то нужна тяжелая артиллерия – вроде попытки в будущем своровать у «Атлетико» Диего Симеоне. А пока Блан был в сантиметре от назначения в «Лион», но Жуниньо убедил Ола, что Руди Гарсия подойдет лучше. А Лоран сидит и ждет звонок из Манчестера, мечтая стать новым французом, что спасет «Юнайтед».

Лучано Спаллетти, 60 лет

Как быстро летит время – коллекционеру молотков и человеку, который очень вкусно готовит пасту уже шестьдесят лет. Но тренеры могут работать дольше! Спаллетти, если вдруг Анчелотти и Де Лаурентис друг другу глотки выдерут, вполне может стать тренером «Наполи», хотя не сказать, что последние проекты Лучано удачные. Постоянно недобирает. Ему нужна идеальная гавань, но в «Милан» после «Интера» не пошел, а в РПЛ возвращаться не спешит – это как расписаться, что не востребован в топ-5.

Арсен Венгер, 70 лет

Венгеру будет сложно найти работу главным тренером в серьезном клубе в силу возраста и того, как муторно и скучно он работал с «Арсеналом», где знал все ходы и выходы. Последующие действия Эмери и клуба показали, что проблема была не только в Венгере – об этом писали всегда. Но и отрицать, что Арсен скатился из тренера высшего уровня к наставнику, которому сложно найти работу, нет смысла. Француз – легенда футбола и АПЛ , но куда ему податься? Вряд ли первым номером в списках, эйджизм в действии.

Луис Энрике, 49 лет

Энрике не стоит всегда сидеть дома. Понятно, что Луис так и не делает – он бегает супермарафоны и всячески испытывал свое тело после завершения карьеры футболиста, но если он с женой закроются от мира после смерти 9-летней дочери Ксаны – лучше семье не станет. Есть еще двое детей, нужно продолжать жить. Пусть банально, но какой выход? Луису Энрике нужно увлечься футболом, и плохо, что нет подходящего клуба. Возможно, семье даже переезд не помешает, например, в Англию.

Также без работы наставники вроде Гаттузо, Марселино, Луческу, Пранделли, Ди Франческо, Сетьена, Ван Бронкхорста и многие другие, но вряд ли их предыдущие выступления до отставок будут оценены так высоко, чтобы пригласили в перечисленные выше клубы. Но когда без работы Моуриньо, Аллегри, Луис Энрике и Венгер с учетом, что на пенсию Арсен не уходил, как Капелло, то всегда интересно, кого же выберут большие клубы?

Ценность тренерских фигур на трансферном рынке по-прежнему все понимают. За Конте воевали многие – «Интер» выиграл и всего на один пункт отстает от «Ювентуса», где Сарри хорош, но не безгрешен. И «Реал», и «Барселона» без тренеров на пике формы не показывают свой максимум. Стереотип, что такие составы сами играют – бредовый. Просто сравните «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» до Клоппа и Гвардиолы с тем, что показывают сейчас.

Футбол создают тренеры, как режиссеры – кино. Может быть хороший сценарий – скаутинг, отличный продюсер – менеджмент, блестящая съемочная группа – персонал клуба, феноменальные актеры – футболисты, а на выходе без подходящего режиссера получите редкостный шлак. Сейчас многие клубы уровня ЛЧ ведут поиски новых тренеров. Если Аллегри окажется в «Баварии», Моуриньо – в «Арсенале», а «Тоттенхэм» выберет пусть не Луиса Энрике, а того же Хоу – станет интереснее!

А назначение нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» вообще определит судьбу одного их трех самых богатых клубов планеты. И пока подходящей фигуры нет, хотя у букмекеров лидируют Аллегри, Почеттино и Блан.