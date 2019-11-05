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«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Юношеской лиге УЕФА

05 ноября 2019, 16:09
Зенит (до 19)Логотип футбольный клуб Зенит (до 19)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ Лейпциг (до 19)РБ Лейпциг (до 19)Матч завершен

Юношеский состав «Зенита» на своем поле уступил сверстникам из «РБ Лейпциг» в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Напомним, в прошлом туре команды сыграли вничью — 1:1.

«Зенит (до 19)» — «РБ Лейпциг (до 19)» — 0:2 (0:0)
Голы: Амедедеджиссо 55; Амедедеджиссо 74.
Удаление: Прищепа 53.

Отметим, что сегодня вечером в Санкт-Петербурге сыграют взрослые команды.

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Все комментарии
Apokalipsys
Apokalipsys
   917 / 946
05 ноября в 23:30
Предсказуемый результат, могли больше пропустить, можно сказать отскочили, осталось немножко потерпеть и на отдых!
ЮЗИК
ЮЗИК
   326 / 946
05 ноября в 20:58
Дурное предчувствие
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   286 / 946
05 ноября в 20:45
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       182 / 946
    05 ноября в 18:51
    Очень жаль, конечно.....Впрочем, жизнь продолжается. Успехов Зениту на будущее!
    VV V
    VV V
       257 / 946
    05 ноября в 18:35
    Это совершенно понятно, так как Зенит покупает на общие государственные деньги страны-только готовых и взрослых футболистов, сколько бы они не стоили, деньги-то не свои !
    Сп62
    Сп62
       95 / 946
    05 ноября в 17:55
    Этот момент Зенит должен разозлить. Ждём бескомпромиссной борьбы и победы.
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       31 / 946
    05 ноября в 17:44
    Начало положено. Заметьте Лейпциг новый клуб, а молодёжка уже неплоха)
    GYTSYL
    GYTSYL
       32 / 946
    05 ноября в 17:41
      Заполярный
      Заполярный ответил VIPded
         60 / 946
      05 ноября в 17:32
      Надеюсь, старшаки питерские сегодня отомстят.
      И СДЕЛАЮТ 0 - 4
      VIPded
      VIPded
         137 / 946
      05 ноября в 17:30
      Надеюсь, старшаки питерские сегодня отомстят.
      Т34
      Т34 ответил красноярец
         27 / 946
      05 ноября в 17:16
      В Аргентине.
      Аргентинский молодняк лучше сыграл бы. Но это в будущем. Скоро Миллер в молодежку грузовым газпромовским самолетом пацанов аргентинских завезет по рупь двадцать кучка. и дела у молодежки питерской наладятся.
      Морозовский
      Морозовский
         3 / 946
      05 ноября в 17:13
      "Достойная" смена растёт у бакланов, из года в год!
      GYTSYL
      GYTSYL ответил красноярец
         32 / 946
      05 ноября в 17:11
      В Аргентине.
      хахахахах!!!! Точно.
      красноярец
      красноярец ответил oFANATo
         121 / 946
      05 ноября в 17:07
      Аууу. Миллер, а где же академия газпроекта?
      В Аргентине.
      oFANATo
      oFANATo
         13 / 946
      05 ноября в 17:06
      Аууу. Миллер, а где же академия газпроекта?
      красноярец
      красноярец
         121 / 946
      05 ноября в 16:49
      У звенита молодёжь никакая. Дзюбу надо было откомандировать в молодёжку что бы пацанов вытягивал.
      Василий 50
      Василий 50
         456 / 946
      05 ноября в 16:37
      "Взрослые", отомстите...
      LOpp
      LOpp ответил cska plus
         28 / 946
      05 ноября в 16:34
      Плохая примета.
      для Зенита попадание в ЛЧ уже плохая примета
      КЭТиК
      КЭТиК
         241 / 946
      05 ноября в 16:30
      Печально
      Don trambon
      Don trambon
         64 / 946
      05 ноября в 16:25
      Амедедеджиссо

      cska plus
      cska plus
         18 / 946
      05 ноября в 16:24
      Плохая примета.
      GYTSYL
      GYTSYL
         32 / 946
      05 ноября в 16:19
      Вот она молодежь зенита)))))
      Вечером будет крупнее!!
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri
         148 / 946
      05 ноября в 16:18
      Старшики тоже в летят.Аха)))
      тумба-юмба
      тумба-юмба
         284 / 946
      05 ноября в 16:18
      Надо поддержать начинание молодёжи.
      NAZAR 007
      NAZAR 007
         49 / 946
      05 ноября в 16:14
      Ничего ) Вечером главная команда Зенита должна надавать тумаков РБ-шникам !

      P.S. Фамилия автора двух голов очень бы понравилась ГСО, он был бы в восторге )
      Бомж немытый
      Бомж немытый
         8 / 946
      05 ноября в 16:10
      Теперь надо с большими бомжами тоже самое проделать Лейпцигу.
      Footbolista
      Footbolista
         2 / 946
      05 ноября в 16:09
      Вечером заголовок будет такой же, но короче...
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