«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Юношеской лиге УЕФА

Юношеский состав «Зенита» на своем поле уступил сверстникам из «РБ Лейпциг» в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Напомним, в прошлом туре команды сыграли вничью — 1:1.
«Зенит (до 19)» — «РБ Лейпциг (до 19)» — 0:2 (0:0)
Голы: Амедедеджиссо 55; Амедедеджиссо 74.
Удаление: Прищепа 53.
Отметим, что сегодня вечером в Санкт-Петербурге сыграют взрослые команды.
Вечером будет крупнее!!
Вечером будет крупнее!!
P.S. Фамилия автора двух голов очень бы понравилась ГСО, он был бы в восторге )
P.S. Фамилия автора двух голов очень бы понравилась ГСО, он был бы в восторге )