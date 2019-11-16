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Тите: «Месси сказал мне заткнуться, я ответил ему тем же»

сегодня, 09:28
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия0 : 1Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о словесной перепалке с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси, которая состоялась в товарищеском матче команд.

Конфликтная ситуация произошла в конце матча: Тите потребовал для Месси желтой карточки, которая не была показана.

Я пожаловался судье, потому что Месси должен был получить карточку. Он сказал мне заткнуться, потом я сказал ему то же самое. На этом все. Я не хочу продолжать это. Это тянуло на желтую карточку, у меня были причины жаловаться.

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Все комментарии
neomessi
neomessi
   178 / 858
сегодня в 10:15
Ахахах)))) я сказал то, он сказал это, они сказали вот это. Прям как моя дочка, когда жалуется на младшего брата 😅😅😅
Cympak-05
Cympak-05 ответил Alex12357
   645 / 858
сегодня в 10:09
По-моему ты слишком драматизируешь для товарищеской игры.
Alex12357
Alex12357
   373 / 858
сегодня в 10:08
Ну что вы хотите ,судьи начали снова плясать под дудку Гнома,он их назвал коррупцией ,теперь они перед ним пляшут .В футболе два идиота которые мешают играть в футбол игрокам команд это Роналду и Меська ,ранее была одна Аргентинская 75-Марадонна ,его заменил Меська!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
   216 / 858
сегодня в 10:08
ушатал бы гнома и делов то
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 858
сегодня в 10:08
Не может быть. Местные месетеребильщики утверждают, что он сама скромность. Аха-ха)
cska plus
cska plus
   8 / 858
сегодня в 10:02
В гноме такое водится.
Бубнин
Бубнин ответил Миша Вилков
   409 / 858
сегодня в 09:53
Дерево питерское бы тебя тренеришкой назвал.
Михаил, вам же РФС предоставил отдых. Отвлекитесь пока от футбола.
Миша Вилков
Миша Вилков
   11 / 858
сегодня в 09:31
Дерево питерское бы тебя тренеришкой назвал.
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