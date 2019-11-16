Тите: «Месси сказал мне заткнуться, я ответил ему тем же»

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о словесной перепалке с нападающим сборной Аргентины , которая состоялась в товарищеском матче команд.

Конфликтная ситуация произошла в конце матча: Тите потребовал для Месси желтой карточки, которая не была показана.

Я пожаловался судье, потому что Месси должен был получить карточку. Он сказал мне заткнуться, потом я сказал ему то же самое. На этом все. Я не хочу продолжать это. Это тянуло на желтую карточку, у меня были причины жаловаться.