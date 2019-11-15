Суарес: «Все знают, что Месси - лучший в мире»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о партнере по команде Лионеле Месси.
Месси сильно помог мне в личном росте. Мы сразу же с ним подружились. Все знают, что Месси - лучший в мире. Он доказал это и продолжает доказывать день за днем.
Напомним, что сегодня Месси принес победу сборной Аргентины над командой Бразилии.
А французская звезда гей-журналов парился, рассказывал, что не так просто адаптироваться в "Барсе". Гризи нужно просто было сказать (первому): "Я приехал и увидел гения футбола, непревзойденного сверхгалактического ногомячного инопланетянина")) Зачем столько сложностей?))
А французская звезда гей-журналов парился, рассказывал, что не так просто адаптироваться в "Барсе". Гризи нужно просто было сказать (первому): "Я приехал и увидел гения футбола, непревзойденного сверхгалактического ногомячного инопланетянина")) Зачем столько сложностей?))