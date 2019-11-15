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Суарес: «Все знают, что Месси - лучший в мире»

вчера, 23:48

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о партнере по команде Лионеле Месси.

Месси сильно помог мне в личном росте. Мы сразу же с ним подружились. Все знают, что Месси - лучший в мире. Он доказал это и продолжает доказывать день за днем.

Напомним, что сегодня Месси принес победу сборной Аргентины над командой Бразилии.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил neomessi
   7 / 859
сегодня в 00:53
Не все, например фанаты грозы Литвы и Лихтенштейна не знают, может и знают но этот факт они при нас не будут признавать, только в глубине души признают.
Но фанаты Никарагуа-то и Панамы-то знают правду))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 859
сегодня в 00:51
Все, парень в основе на следующие 10 матчей.

А французская звезда гей-журналов парился, рассказывал, что не так просто адаптироваться в "Барсе". Гризи нужно просто было сказать (первому): "Я приехал и увидел гения футбола, непревзойденного сверхгалактического ногомячного инопланетянина")) Зачем столько сложностей?))
neomessi
neomessi
   180 / 859
сегодня в 00:30
Не все, например фанаты грозы Литвы и Лихтенштейна не знают, может и знают но этот факт они при нас не будут признавать, только в глубине души признают.
Drakulа
Drakulа
   243 / 859
сегодня в 00:21
Просмотрел список бомбардиров сборных,так там аргентинский гормон на 19 месте))))) Сразу видно,что игрок одного клуба,который не тащит вне барси...
mangoх12
mangoх12 ответил Drakulа
   31 / 859
сегодня в 00:16
Роналду голы в офиц.играх,моська в товарняках) Каждому свое!
представляешь, в офиц. матчах забивает не только Рональду а даже Дзюба, я не понимаю почему ты упоминаешь здесь истеричного нырка или ты пытаешься сравнивать посредственность с гением ?
Drakulа
Drakulа
   243 / 859
вчера в 23:54
Роналду голы в офиц.играх,моська в товарняках) Каждому свое!
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