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Кузяев: «Не понимаю, зачем оскорбляли Дзюбу. Он столько сделал для сборной»

20 ноября 2019, 10:58
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал оскорбительное поведение болельщиков, кричавших в адрес Артема Дзюбы нецензурные речёвки в матче со сборной Сан-Марино.

Наших болельщиков было больше, чем местных. Мы их слышали. Это было очень приятно и придавало сил. Старались порадовать болельщиков.

Во время матча со стороны болельщиков были оскорбления в адрес Дзюбы? А я ничего такого не слышал. Слышал какие-то выкрики, но не понял, что именно кричали. С Дзюбой об этом мы не разговаривали. Но если это так, то это неправильно. Не понимаю, почему они оскорбляли игрока сборной и капитана, который столько сделал для команды.

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Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
   103 / 833
20 ноября в 14:39
Дзюба обиделся и решил больше не забивать......
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 833
20 ноября в 14:04
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
       137 / 833
    20 ноября в 13:31
    болельщики Спартака не могут забыть Артемку
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
       137 / 833
    20 ноября в 12:28
    это Россия Далер, весь интеллект лезет наружу
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       113 / 833
    20 ноября в 12:04
    Бог дал Артёмке острый язык.
    Во всём остальном тухлый хлопчик.
    По жизни будет оплёванным,где бы не играл.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       29 / 833
    20 ноября в 12:03
    "От чего ветер дует?!
    -От того, что деревья качаются!!!)
    Cremen
    Cremen
       56 / 833
    20 ноября в 11:31
    Оскорбляли обиженные Дзюбой от слабости в ожидании пердива.
    ДСА
    ДСА
       243 / 833
    20 ноября в 11:23
    Народ пришел просто покричать матом, поскольку результат был ясен с самого начала.
    kastites
    kastites
       337 / 833
    20 ноября в 11:08
      feris1
      feris1
         140 / 833
      20 ноября в 11:05
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