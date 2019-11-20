Кузяев: «Не понимаю, зачем оскорбляли Дзюбу. Он столько сделал для сборной»

Полузащитник сборной России прокомментировал оскорбительное поведение болельщиков, кричавших в адрес нецензурные речёвки в матче со сборной Сан-Марино.

Наших болельщиков было больше, чем местных. Мы их слышали. Это было очень приятно и придавало сил. Старались порадовать болельщиков.

Во время матча со стороны болельщиков были оскорбления в адрес Дзюбы? А я ничего такого не слышал. Слышал какие-то выкрики, но не понял, что именно кричали. С Дзюбой об этом мы не разговаривали. Но если это так, то это неправильно. Не понимаю, почему они оскорбляли игрока сборной и капитана, который столько сделал для команды.