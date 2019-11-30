Гвардиола готов в будущем продлить контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался относительно возможного продления своего контракта с «горожанами», истекающего в 2021 году.

Это зависит от результатов. Мы увидим, что будет через 5 лет. Да, я открыт [для продления контракта]. Мне здесь очень комфортно.

Но через 5 лет тренер уже не тот, кем был через 2 года [после назначения]. Мы с игроками должны чувствовать, что мы всё ещё можем чего-то добиваться вместе, наслаждаться этим. Когда я почувствую, что этого нет, тогда мы обсудим ситуацию с клубом.

Я стал старше, и у меня есть опыт работы в трёх невероятных чемпионатах. Теперь всё по-другому, я стал более опытным. Возможно, с этим опытом, которым я сейчас обладаю, я бы остался.

У меня есть ещё 18 месяцев по контракту. Для футбола это очень много. Поэтому мы с клубом согласны в том, что мы играем следующий матч, делаем всё возможное, и затем смотрим за тем, как всё складывается.

Я очень доверяю клубу, а они доверяют мне. С остальным мы разберёмся.