ГлавнаяНовости

Гвардиола готов в будущем продлить контракт с «Манчестер Сити»

сегодня, 06:23

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно возможного продления своего контракта с «горожанами», истекающего в 2021 году.

Это зависит от результатов. Мы увидим, что будет через 5 лет. Да, я открыт [для продления контракта]. Мне здесь очень комфортно.

Но через 5 лет тренер уже не тот, кем был через 2 года [после назначения]. Мы с игроками должны чувствовать, что мы всё ещё можем чего-то добиваться вместе, наслаждаться этим. Когда я почувствую, что этого нет, тогда мы обсудим ситуацию с клубом.

Я стал старше, и у меня есть опыт работы в трёх невероятных чемпионатах. Теперь всё по-другому, я стал более опытным. Возможно, с этим опытом, которым я сейчас обладаю, я бы остался.

У меня есть ещё 18 месяцев по контракту. Для футбола это очень много. Поэтому мы с клубом согласны в том, что мы играем следующий матч, делаем всё возможное, и затем смотрим за тем, как всё складывается. 

Я очень доверяю клубу, а они доверяют мне. С остальным мы разберёмся.

Вчера Гвардиола и наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп были введены в Зал славы тренеров Англии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиРишарлисон продлил контракт с «Эвертоном»
Вчера, 21:55 Комментарии3
Дибала близок к продлению контракта с «Ювентусом»
Вчера, 19:00 Комментарии5
«Челси» планирует продлить контракт с Виллианом
Вчера, 18:49 Комментарии7
«Боруссия М» продлила контракт с Зоммером
Вчера, 17:35 ФотоКомментарии0
«Астон Вилла» продлила контракт с главным тренером
Вчера, 17:00 Комментарии2
«Реал» установил невероятно большую сумму отступных в контракте Вальверде
28 ноября Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   21 / 958
сегодня в 07:50
Интересно....

Надо ли быть семи пядей во лбу чтоб правильно расставить на поле игроков стоимость которых 1 млрд 280 млн евро....????

И были бы результаты команд-миллиардеров миллиардеров (Барса,Бавария,МС) хуже или лучше ....Если б их тренировал не Хосеп а другой специалист...Карпин например....????
mangoх12
mangoх12
   33 / 958
сегодня в 07:14
смысл ? В ЛЧ так ничего и не показал
Зейский
Зейский
   110 / 958
сегодня в 06:43
Лучший вариант.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   90 / 958
сегодня в 06:25
Удачи!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100