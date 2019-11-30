Гвардиола готов в будущем продлить контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно возможного продления своего контракта с «горожанами», истекающего в 2021 году.
Это зависит от результатов. Мы увидим, что будет через 5 лет. Да, я открыт [для продления контракта]. Мне здесь очень комфортно.
Но через 5 лет тренер уже не тот, кем был через 2 года [после назначения]. Мы с игроками должны чувствовать, что мы всё ещё можем чего-то добиваться вместе, наслаждаться этим. Когда я почувствую, что этого нет, тогда мы обсудим ситуацию с клубом.
Я стал старше, и у меня есть опыт работы в трёх невероятных чемпионатах. Теперь всё по-другому, я стал более опытным. Возможно, с этим опытом, которым я сейчас обладаю, я бы остался.
У меня есть ещё 18 месяцев по контракту. Для футбола это очень много. Поэтому мы с клубом согласны в том, что мы играем следующий матч, делаем всё возможное, и затем смотрим за тем, как всё складывается.
Я очень доверяю клубу, а они доверяют мне. С остальным мы разберёмся.
Вчера Гвардиола и наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп были введены в Зал славы тренеров Англии.
Надо ли быть семи пядей во лбу чтоб правильно расставить на поле игроков стоимость которых 1 млрд 280 млн евро....????
И были бы результаты команд-миллиардеров миллиардеров (Барса,Бавария,МС) хуже или лучше ....Если б их тренировал не Хосеп а другой специалист...Карпин например....????
Надо ли быть семи пядей во лбу чтоб правильно расставить на поле игроков стоимость которых 1 млрд 280 млн евро....????
И были бы результаты команд-миллиардеров миллиардеров (Барса,Бавария,МС) хуже или лучше ....Если б их тренировал не Хосеп а другой специалист...Карпин например....????