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«Лестер» и дортмундская «Боруссия» сделали предложения по Демиралу

сегодня, 00:31

«Лестер» и дортмундская «Боруссия» сделали предложения по трансферу защитника «Ювентуса» Мериха Демирала, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

«Лестер» предложил за игрока 30 млн евро, в то время как «Боруссия» готова отдать 40 млн евро. При этом «Ювентус» пока не решил, продаст ли Демирала в ближайшее время.

Напомним, что ранее «Ювентус» приобрел у «Аталанты» права на полузащитника Деяна Кулушевски.  До конца сезона игрок будет выступать в «Парме» по арендному соглашению, после чего присоединится к туринцам.

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Брулин
Брулин
сегодня в 01:07
Не отдадут, самим нужен.
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