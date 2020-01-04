«Лестер» и дортмундская «Боруссия» сделали предложения по Демиралу

сегодня, 00:31

«Лестер» и дортмундская «Боруссия» сделали предложения по трансферу защитника «Ювентуса» , сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

«Лестер» предложил за игрока 30 млн евро, в то время как «Боруссия» готова отдать 40 млн евро. При этом «Ювентус» пока не решил, продаст ли Демирала в ближайшее время.

Напомним, что ранее «Ювентус» приобрел у «Аталанты» права на полузащитника . До конца сезона игрок будет выступать в «Парме» по арендному соглашению, после чего присоединится к туринцам.