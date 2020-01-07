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Гетце не согласен на понижение зарплаты и покинет «Боруссию» в конце сезона

сегодня, 12:44

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце не намерен продлевать контракт с клубом.

27-летний хавбек планирует покинуть команду по завершении сезона, когда закончится срок его нынешнего договора.

Марио не устроил новый контракт, предложенный руководством «Боруссии». Игроку предлагали 7 млн евро в год, когда сейчас он зарабатывает 10 миллионов.

В текущем сезоне Гетце провел 11 матчей (5 в стартовом составе) в Бундеслиге, забив три гола.

По слухам, в услугах Марио заинтересована берлинская «Герта».

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Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 13:01
Его уровень не соответствует его запросов
Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:55
отработанный и испорченный материал после баварки.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:49
Он себя слишком переоценивает.
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