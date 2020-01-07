Гетце не согласен на понижение зарплаты и покинет «Боруссию» в конце сезона

сегодня, 12:44

Полузащитник дортмундской «Боруссии» не намерен продлевать контракт с клубом.

27-летний хавбек планирует покинуть команду по завершении сезона, когда закончится срок его нынешнего договора.

Марио не устроил новый контракт, предложенный руководством «Боруссии». Игроку предлагали 7 млн евро в год, когда сейчас он зарабатывает 10 миллионов.

В текущем сезоне Гетце провел 11 матчей (5 в стартовом составе) в Бундеслиге, забив три гола.

По слухам, в услугах Марио заинтересована берлинская «Герта».