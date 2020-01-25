«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро

«Барселона» в зимнее трансферное окно продолжает искать нового форварда.
По информации СМИ, «сине-гранатовые» предложили «Монако» 80 миллионов евро за нападающего Виссама Бен-Йеддера, но получили отказ. Руководство «монегасков» не хочет продавать 29-летнего футболиста в разгар сезона.
Ранее сообщалось, что «Барселона» потеряла интерес к форварду «Арсенала» Пьеру-Эмерику Обамеянгу.
Все равно "Монако" в этом сезоне не светит ничего.
А игроку уже 29 лет.
Все равно "Монако" в этом сезоне не светит ничего.
А игроку уже 29 лет.