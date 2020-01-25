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«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро

сегодня, 22:16

«Барселона» в зимнее трансферное окно продолжает искать нового форварда.

По информации СМИ, «сине-гранатовые» предложили «Монако» 80 миллионов евро за нападающего Виссама Бен-Йеддера, но получили отказ. Руководство «монегасков» не хочет продавать 29-летнего футболиста в разгар сезона.

Ранее сообщалось, что «Барселона» потеряла интерес к форварду «Арсенала» Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 23:18
«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро со словами: А Головин не подойдёт ?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 22:54
Надо же, ещё есть кого продавать.
VIPded
VIPded
сегодня в 22:51
Круто. Видать у Рыболовлева на Монако есть ещё топ-планы!
goalaktika
goalaktika
сегодня в 22:34
Большие деньги. Можно отдать. И не факт что заиграет рядом с мелкии
Армейская душа
Армейская душа ответил Остапчук 67
сегодня в 22:30
Ну и дураки... Все равно "Монако" в этом сезоне не светит ничего. А игроку уже 29 лет.
Видимо там не такие бездари как у Федуна работают. А Монако вполне по силам в ЛЧ попасть
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 22:23
Ну и дураки...
Все равно "Монако" в этом сезоне не светит ничего.
А игроку уже 29 лет.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 22:18
Все логично ,минимум 100-ка))
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