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Адриано: «Болельщики „Спартака“ всегда были за Карреру»

сегодня, 13:20

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано, выступающий в данный момент за «Палмейрас», рассказал о ситуации, которая сложилась в команде во время работы бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

Был ли конфликт между тренером и руководством? Не конфликт. Просто все стали другими после чемпионства. Каждый поменялся, я тоже поменялся. И каждый был виноват. Но болельщики почему-то поставили Карреру выше всех. Везде в интернете писали, что у Глушакова и Карреры конфликт, но все болельщики почему-то поддерживали только Карреру.

Конечно, это неправильно. Мы вместе выиграли чемпионство. Не только Каррера. Но и все игроки, тот же Глушак – все сделали эту победу. Да, тренер, конечно, самый главный, делал тренировки, тактику, но ведь игроки были на поле. Но фанаты всегда пели о Каррере. Даже когда он ушёл, то проигрывали – музыка о Каррере. Выиграли – тоже музыка о Каррере. Всегда Каррера. А с командой болельщики не хотели говорить. Такое было время.

Ранее Луис Адриано объяснил свой уход из клуба минувшим летом в «Палмейрас». 

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Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:39
Ну-ну, Симоняну скажи спасибо за подаренное чемпионство
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 13:25
Болельщикам свиней всегда нравилось проигрывать 7-0 в ЛЧ и балдеть от позора.
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 13:24
Спартак вытащил человека из ювентуса, и о Каррере узнал весь мир.
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