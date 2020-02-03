Луис Адриано: «Не только я ушёл из „Спартака“ летом, но почти вся команда»

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано объяснил свой уход из клуба минувшим летом в «Палмейрас».
Летом я говорил с таким лицом, будто хочу уйти из «Спартака»? Почему? Я, наоборот, не хотел уходить. Но прошло всего три игры, и случились такие изменения. Ведь не только я ушёл, но почти вся команда.
Почему ушёл именно я? Потому что мне сказали, что есть такое предложение и клуб с ним согласен. Мы поговорили с агентом, обсудили всё с женой и решились переехать. «Палмейрас» – тоже сильная команда, которая борется за высокие места.
Ну не бегал человек, всё делал с ленцой, часто не доигрывал эпизоды.
Хотя начал очень здорово и весной помог стать чемпионами. Мастер с большой буквы, прирождённый бомбардир. За это спасибо!
Ну не бегал человек, всё делал с ленцой, часто не доигрывал эпизоды.
Хотя начал очень здорово и весной помог стать чемпионами. Мастер с большой буквы, прирождённый бомбардир. За это спасибо!
- «Палмейрас» – тоже сильная команда
Вам не кажется, что слово "тоже" тут явно лишнее?
- «Палмейрас» – тоже сильная команда
Вам не кажется, что слово "тоже" тут явно лишнее?
Луиска, мы скучаем по тебе в Питере.
Луиска, мы скучаем по тебе в Питере.