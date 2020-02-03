ГлавнаяНовости

Луис Адриано: «Не только я ушёл из „Спартака“ летом, но почти вся команда»

сегодня, 13:08

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано объяснил свой уход из клуба минувшим летом в «Палмейрас». 

Летом я говорил с таким лицом, будто хочу уйти из «Спартака»? Почему? Я, наоборот, не хотел уходить. Но прошло всего три игры, и случились такие изменения. Ведь не только я ушёл, но почти вся команда.

Почему ушёл именно я? Потому что мне сказали, что есть такое предложение и клуб с ним согласен. Мы поговорили с агентом, обсудили всё с женой и решились переехать. «Палмейрас» – тоже сильная команда, которая борется за высокие места.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент Смольникова отрицает возможный переход игрока в «Рубин»
Сегодня, 14:05 Комментарии3
Адриано объяснил неудачу Роши в «Спартаке»
Сегодня, 13:50 Комментарии3
Луис Адриано: «Кононов не был мягким»
Сегодня, 13:49 Комментарии1
Кокорин рассказал о дальнейших планах
Сегодня, 13:34 Комментарии6
Адриано готов вернуться в РПЛ
Сегодня, 13:22 Комментарии10
Адриано: «Болельщики „Спартака“ всегда были за Карреру»
Сегодня, 13:20 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:42
Пришел цopн и отдал паспорта. Потому и разбежались на радостях
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Ros S
сегодня в 13:35
5 раз перечитал и не могу понять... - «Палмейрас» – тоже сильная команда Вам не кажется, что слово "тоже" тут явно лишнее?
Заметил,явно лишнее сказал,любой растолкует,что Спартак сильная команда,Палмейрас тоже...Глупо и смешно.
makkie
makkie
сегодня в 13:34
Ой, да ладно - поведение Адриано говорили о том, что он хочет уйти.
Ну не бегал человек, всё делал с ленцой, часто не доигрывал эпизоды.

Хотя начал очень здорово и весной помог стать чемпионами. Мастер с большой буквы, прирождённый бомбардир. За это спасибо!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 13:32
Свиней разогнали, много знать стали про аферы фердуна.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 13:19
Луиска до сих пор благодарит судьбу, что избавила его от свиней.
Ros S
Ros S
сегодня в 13:16
5 раз перечитал и не могу понять...
- «Палмейрас» – тоже сильная команда
Вам не кажется, что слово "тоже" тут явно лишнее?
Лазуревый_Мужчина
Лазуревый_Мужчина
сегодня в 13:14
Луис Адриано: Не только я ушёл из Спартака, но и Спартак ушел из меня.

Луиска, мы скучаем по тебе в Питере.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100