Луис Адриано: «Не только я ушёл из „Спартака“ летом, но почти вся команда»

Бывший форвард «Спартака» объяснил свой уход из клуба минувшим летом в «Палмейрас».

Летом я говорил с таким лицом, будто хочу уйти из «Спартака»? Почему? Я, наоборот, не хотел уходить. Но прошло всего три игры, и случились такие изменения. Ведь не только я ушёл, но почти вся команда.

Почему ушёл именно я? Потому что мне сказали, что есть такое предложение и клуб с ним согласен. Мы поговорили с агентом, обсудили всё с женой и решились переехать. «Палмейрас» – тоже сильная команда, которая борется за высокие места.