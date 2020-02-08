Смолов: «Между чемпионатами России и Испании есть много отличий»

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов в интервью клубной пресс-службе рассказал об отличиях испанской лиги от российской.
Отличий между чемпионатами России и Испании много, как маленьких, так и больших. Важнейшее отличие — здесь заточены на атаку. После игры с «Валенсией» больше всего бросилось в глаза то, как быстро происходит переход из обороны в атаку. Игроки перестраиваются мгновенно. В России это занимает определённое время, какие-то игроки могут пойти отбирать мяч, но уже поздно, остальные решают бежать назад, потому что понимают – уже не успеть. Здесь ты теряешь мяч и сразу бежишь отбирать. Благодаря этому футбол более интенсивный и более зрелищный.
Пару раз подряд я становился лучшим бомбардиром российской лиги. Это было во времена выступления за «Краснодар», который, по моему мнению, является самой атакующей командой в РПЛ и играют в европейском стиле. Мне нравится такой стиль, когда команда больше созидает, атакует, контролирует мяч. Мне легче, когда партнёры создают для меня моменты, а я должен их использовать.