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Смолов: «Между чемпионатами России и Испании есть много отличий»

сегодня, 01:21
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)-:-Логотип футбольный клуб СевильяСевильяЗавтра в 20:30 Не начался

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов в интервью клубной пресс-службе рассказал об отличиях испанской лиги от российской.

Отличий между чемпионатами России и Испании много, как маленьких, так и больших. Важнейшее отличие — здесь заточены на атаку. После игры с «Валенсией» больше всего бросилось в глаза то, как быстро происходит переход из обороны в атаку. Игроки перестраиваются мгновенно. В России это занимает определённое время, какие-то игроки могут пойти отбирать мяч, но уже поздно, остальные решают бежать назад, потому что понимают – уже не успеть. Здесь ты теряешь мяч и сразу бежишь отбирать. Благодаря этому футбол более интенсивный и более зрелищный.

Пару раз подряд я становился лучшим бомбардиром российской лиги. Это было во времена выступления за «Краснодар», который, по моему мнению, является самой атакующей командой в РПЛ и играют в европейском стиле. Мне нравится такой стиль, когда команда больше созидает, атакует, контролирует мяч. Мне легче, когда партнёры создают для меня моменты, а я должен их использовать.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 02:24
вот спасибо)))) просветил !!! мы то и не знали )))))))думали что они похожи)))))))) спасибо федя за науку)))))))))))))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:52
С нашими пешеходами не сравнить их более интенсивный футбол.
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