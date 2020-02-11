Эллардайс: «Гвардиола изменит „Ювентус“ и его игру»

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс прокомментировал возможное назначение наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на пост рулевого «Ювентуса».
Все мы знаем, что итальянский стиль игры – очень негативный, крайне оборонительный. Им всегда хватало счёта 1:0, и Гвардиола полностью изменит это. Куда бы он ни пришёл, он везде навязывает свой стиль, и остальные пытаются повторять за ним, насколько это возможно. Гвардиола изменит «Ювентус» и его игру.
P.S. Он уже навязал "Баварии", которая была раньше одним из фаворитов ЛЧ каждый год, стиль "0-5 от "Реала"". С тех пор ребята так и не могут оклематься.
P.S. Он уже навязал "Баварии", которая была раньше одним из фаворитов ЛЧ каждый год, стиль "0-5 от "Реала"". С тех пор ребята так и не могут оклематься.