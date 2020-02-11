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Эллардайс: «Гвардиола изменит „Ювентус“ и его игру»

вчера, 16:08

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс прокомментировал возможное назначение наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на пост рулевого «Ювентуса».

Все мы знаем, что итальянский стиль игры – очень негативный, крайне оборонительный. Им всегда хватало счёта 1:0, и Гвардиола полностью изменит это. Куда бы он ни пришёл, он везде навязывает свой стиль, и остальные пытаются повторять за ним, насколько это возможно. Гвардиола изменит «Ювентус» и его игру.

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амурец
амурец
сегодня в 02:59
Ювентус сериАл и без Пепа возьмёт, а ЛЧ с ним точно нет
zim289
zim289
сегодня в 01:31
Куда бы он не пришёл, а больше трофеев, чем уже и так без него было, не становится. И ЛЧ взять не может, ни с Баварией, ни с МС.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:40
Для коллекции топ-чемпионатов вполне вероятно
FA Premier Leagua
FA Premier Leagua
вчера в 20:05
только Конте, Конте, Конте. Лучше Конте для Юве никого нет
h8you
h8you
вчера в 18:56
хаха это с бентанкуром, пьяничем и матюиди он будет стиль менять
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 18:32
Юве поможет только Конте....или Анчелоти.
Тага Дага
Тага Дага ответил Valeriy Lutsak
вчера в 18:29
Ну ему нет и 50...
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Drakulа
вчера в 18:28
Абсолютно верно все сказано!!
Тага Дага
Тага Дага ответил Drakulа
вчера в 18:27
Фантазер
Drakulа
Drakulа
вчера в 18:15
Лысый шарлатан в своем репертуаре!))) Сначала из Испании сбежал,когда Маур начал нагибать его тики-пуки,потом из Баварии убежал,когда Реал и там его дрюкал,пришел в Англию,и там сбегает от Клоппа,который опозорит его со своим отрывом чемпионским)) И везде лысый физрук тратит баснословные бабки на состав! И все потом кричат,какой же атакующий футбол он ставит...Да еще бы не ставил с такими бабками и приобретениями...Но где этот гений,когда его Баварию разносили в ЛЧ,где этот гений,которого Монако и Тоттенхем(состав обоих вместе взятых не статуснее МС) разносили в пух и прах!))) Так,что не гений ни капельку...)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 18:00
Слушай тупого наглосакса и делай наоборот. Аха-ха)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 17:57
Нам не нужен каталонский шарлатан. Юве должен тренировать итальянец.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 17:31
Ну какой Гвардиола? Что за чушь? Да и зачем он Юве? Он фартовый тренер средней руки не более того! Слишком много шума вокруг него, только не понятно почему! Это тренер , который больше всех потратил денег на трансферы за последние 10 лет. А насчёт его тренерского гения - это очень спорный вопрос на мой взгляд! До такого тренера как Липпи ему как до Луны! Это как пример
cheerful
cheerful
вчера в 17:22
Брешию слабо Пепу возглавить летом? Бегал за эту команду когда-то
Альфамен
Альфамен ответил Шатаут
вчера в 17:15
Если бы Рон тянул Юве на дно,то они бы уже за выживание боролись.Там есть то три игрока стоящих,Рон,Дибала и Кьелини,остальные все средней руки и не соответствует амбициям клуба.Конечно Роналду не робот и у него бывают провалы,но в общем он очень хорош.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:55
Где же "старушка" столько бабла Пепке надыбает🤣🤣🤣)))
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 16:55
В лучшую ли сторону? А то один уже пришел строить приятный глазу комбинационный футбол, который даст не только результат, но и зрелище. Результат пока спорный.
FERIS
FERIS
вчера в 16:53
Мда его тики така совсем не в тему для Италии.
Шатаут
Шатаут
вчера в 16:40
Роналду тянет команду на дно. Все игроки Юве уже наелись его эгоизма и рекордов. Если боссы это поймут, то тогда Гвадиола in, Роналду out. Только тогда можно построить хорошую команду. Но, похоже руководители Юве повторяют ошибки Бартомеу.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
вчера в 16:20
Ага, если ему купят игроков на полтора миллиарда.

P.S. Он уже навязал "Баварии", которая была раньше одним из фаворитов ЛЧ каждый год, стиль "0-5 от "Реала"". С тех пор ребята так и не могут оклематься.
An Jo
An Jo
вчера в 16:15
Похоронит он его.
Багор
Багор
вчера в 16:09
Изменит.
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