Эллардайс: «Гвардиола изменит „Ювентус“ и его игру»

Бывший главный тренер сборной Англии прокомментировал возможное назначение наставника «Манчестер Сити» на пост рулевого «Ювентуса».

Все мы знаем, что итальянский стиль игры – очень негативный, крайне оборонительный. Им всегда хватало счёта 1:0, и Гвардиола полностью изменит это. Куда бы он ни пришёл, он везде навязывает свой стиль, и остальные пытаются повторять за ним, насколько это возможно. Гвардиола изменит «Ювентус» и его игру.