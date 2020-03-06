Фанаты «Зенита» прокомментировали ситуацию с дракой в Грозном

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» поделилось мнением о драке в четвертьфинальном матче Кубка России против «Ахмата»:
Бас с выезда в Грозный успешно прибыл в Петербург. Респект всем выездюкам за этот вояж. Спасибо всем, кто справлялся о ситуации и выражал поддержку, чего, кстати, не скажешь про Клуб, который предпочел переобуться со своих любимых правил безопасности на сторону новых традиций, которых раньше то ли не было, то ли они были не так важны.
Еще перед матчем местные, пользуясь тем, что перед стадионом, как обычно, не разделялись потоки болельщиков, подходят к нашим басам и прыгают на СБГ, получая достойный отпор. На самом матче наша трибуна по футбольной традиции выступает по торс, что приводит местных в дикое состояние. Толпа срывается к гостевому сектору, летят бутылки, банки и нецензурные скандирования. Толпа активно толкается с силовиками и пытается прорваться на наш сектор, а матч останавливается.
Наш многострадальный футбольный календарь в этом сезоне на майские праздники дарит нам еще одну замечательную возможность соприкоснуться с кавказскими традициями. Призываем всех СБГ не игнорировать данный выезд.
Последние годы фанаты часто сетуют на ужесточившиеся меры безопасности, отсутствие экшена, разделенные задолго до стадиона людские потоки и т.п. Приезжайте на Кавказ: там, благодаря местным традициям, нет таких проблем. Пользуясь случаем, обращаемся к нашим московским коллегам и призываем отказаться от идей бессмысленных бойкотов, ведь фанат без выездов не фанат.
Салах, если не ошибаюсь. в Чечню приезжал. Ты в курсе, что он тоже отмечал свой гол, оставаясь по пояс голым?! Вы его тоже толпой забили бы?! Повторяю, вас русские тащат за уши в цивилизацию. Правда, я не понимаю, зачем нам это надо. И ты удивишься, не один я. Нас десятки миллионов, которые не могут понять, зачем Вова Путин с вами играется.
Салах, если не ошибаюсь. в Чечню приезжал. Ты в курсе, что он тоже отмечал свой гол, оставаясь по пояс голым?! Вы его тоже толпой забили бы?! Повторяю, вас русские тащат за уши в цивилизацию. Правда, я не понимаю, зачем нам это надо. И ты удивишься, не один я. Нас десятки миллионов, которые не могут понять, зачем Вова Путин с вами играется.
Вы даже своих русских ненавидите то есть друг друга,не только украинцев.
Вы даже своих русских ненавидите то есть друг друга,не только украинцев.
Ну про то,что это не преступление какое то объяснять не буду,Грозный такая же Россия,как и Санкт Петербург.Законы везде одни.Торсы видите ли задели чувства верующих)))
Ну про то,что это не преступление какое то объяснять не буду,Грозный такая же Россия,как и Санкт Петербург.Законы везде одни.Торсы видите ли задели чувства верующих)))
Прошла скучная безРПЛьная зима и к нам вернулся наш пещерный футбол.....)))
Одним нельзя после освобождения играть за свой клуб....ибо репутация....
Другим нельзя удалять игрока за 2-е жёлтые....ибо Спартак....
Третьим нельзя раздеться на трибуне...ибо хозяева арены в ответе за здоровье гостей....простуда....ОРВИ...и т.д.
Четвёртые на 28-м году образования Лиги обнаружили что в регламенте не прописан порядок назначения хозяев полуфинала Кубка....
Пятые целой комиссией приняли газон в Ярославле...а на нём не то что играть...стоять опасно...засосёт трясина не вытащишь...
и т.д......
Как же скучно было в зимнюю паузу....
Но теперь то всё....что ни день то комедия....
Всех с возобновлением футбольного сезона....нашего...особенного футбола...!!!!!
Прошла скучная безРПЛьная зима и к нам вернулся наш пещерный футбол.....)))
Одним нельзя после освобождения играть за свой клуб....ибо репутация....
Другим нельзя удалять игрока за 2-е жёлтые....ибо Спартак....
Третьим нельзя раздеться на трибуне...ибо хозяева арены в ответе за здоровье гостей....простуда....ОРВИ...и т.д.
Четвёртые на 28-м году образования Лиги обнаружили что в регламенте не прописан порядок назначения хозяев полуфинала Кубка....
Пятые целой комиссией приняли газон в Ярославле...а на нём не то что играть...стоять опасно...засосёт трясина не вытащишь...
и т.д......
Как же скучно было в зимнюю паузу....
Но теперь то всё....что ни день то комедия....
Всех с возобновлением футбольного сезона....нашего...особенного футбола...!!!!!
Хотя я бы вас отпустил на все четыре стороны. У нас нет ничего общего. Вы намного больше принадлежите к странам чуждого нам исламского мира с соответствующим культурным кодом.
Хотя я бы вас отпустил на все четыре стороны. У нас нет ничего общего. Вы намного больше принадлежите к странам чуждого нам исламского мира с соответствующим культурным кодом.
Посмотри в ютуб "даги или чеченцы или ингуши в российской армии",несколько человек превращает в рабов сотни вас и посмотри про это передачу,где участвует Михалков.
Посмотри в ютуб "даги или чеченцы или ингуши в российской армии",несколько человек превращает в рабов сотни вас и посмотри про это передачу,где участвует Михалков.
Когда просто лезгинку танцуют в России тогда возмущаются мол у нас не принято а раздеваться и орать матом в Грозном тоже не принято совершенно,категорично.
Когда просто лезгинку танцуют в России тогда возмущаются мол у нас не принято а раздеваться и орать матом в Грозном тоже не принято совершенно,категорично.