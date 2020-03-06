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Фанаты «Зенита» прокомментировали ситуацию с дракой в Грозном

вчера, 17:30
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился в доп. время

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» поделилось мнением о драке в четвертьфинальном матче Кубка России против «Ахмата»:

Бас с выезда в Грозный успешно прибыл в Петербург. Респект всем выездюкам за этот вояж. Спасибо всем, кто справлялся о ситуации и выражал поддержку, чего, кстати, не скажешь про Клуб, который предпочел переобуться со своих любимых правил безопасности на сторону новых традиций, которых раньше то ли не было, то ли они были не так важны.

Еще перед матчем местные, пользуясь тем, что перед стадионом, как обычно, не разделялись потоки болельщиков, подходят к нашим басам и прыгают на СБГ, получая достойный отпор. На самом матче наша трибуна по футбольной традиции выступает по торс, что приводит местных в дикое состояние. Толпа срывается к гостевому сектору, летят бутылки, банки и нецензурные скандирования. Толпа активно толкается с силовиками и пытается прорваться на наш сектор, а матч останавливается.

Наш многострадальный футбольный календарь в этом сезоне на майские праздники дарит нам еще одну замечательную возможность соприкоснуться с кавказскими традициями. Призываем всех СБГ не игнорировать данный выезд.

Последние годы фанаты часто сетуют на ужесточившиеся меры безопасности, отсутствие экшена, разделенные задолго до стадиона людские потоки и т.п. Приезжайте на Кавказ: там, благодаря местным традициям, нет таких проблем. Пользуясь случаем, обращаемся к нашим московским коллегам и призываем отказаться от идей бессмысленных бойкотов, ведь фанат без выездов не фанат.

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Правдолю
Правдолю ответил n272nm
сегодня в 01:09
Наверное ты кнопочный герой России
Правдолю
Правдолю ответил wingback
сегодня в 01:07
Сейчас ты оскорбил целые народы жди гостей от правоохранительных органов
Правдолю
Правдолю ответил protest58us
сегодня в 01:05
Ты по моему забываешь что в субъектах РФ могут быть и свои законы,учи мат часть
RIR68
RIR68
вчера в 23:27
было два кубковых матча, когда хозяева вели себя дома по-свински.
n272nm
n272nm ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:34
Смешно ты ломал,насмешил.Конечно у нас с вами совершенно нет ничего общего(среди русских есть хорошие люди тоже,как Амурец тут итд),вы "братья" провославным,славянам украинцам и языки похожи ваши,вы "братья" славянам полякам....опять смешно стало. Вы даже своих русских ненавидите то есть друг друга,не только украинцев.
Я все никак не могу понять, что ты пытаешься мне объяснить?! Я в Питере живу. Мы так тут всех ненавидим, что диву даешься, сколько национальностей живет в моем городе, на моей земле. К нам каждый год приезжают миллионы туристов, которые остаются в восторге от моего прекрасного города. Прикинь, миллионы разных людей, которых мы гостеприимно принимаем. Мы позволяем вам справлять свой куйрам-байрам и возмущаемся только тем, что у вас не хватает мозгов и вы умудряетесь резать баранов в центре города. Я повторю, мы вас за уши тащим из средневековья в цивилизацию, а вы сопротивляетесь. Ты расскажи мне, в Грозном есть Эрмитаж. к примеру?! Назови мне всемирно известных чеченских композиторов, ученых, писателей, поэтов и т.д. Прикинь, нашим русским балетом весь мир восхищается, а у вас такие традиции, что балет для вас неприемлем. Вам дай волю, вы бы балерин камнями закидали бы. Ты, вообще, куда лезешь и кому ты что-то пытаешься доказать?! У вас кроме бандитизма нет никаких традиций. Оскорбились они, фанаты Зенита по торсу на секторе стояли. Как ты вообще футбол смотришь, там практически в каждом матче игроки футболки после гола снимают, оставаясь с голым торсом. Ты, наверное, в обморок падаешь?!

Салах, если не ошибаюсь. в Чечню приезжал. Ты в курсе, что он тоже отмечал свой гол, оставаясь по пояс голым?! Вы его тоже толпой забили бы?! Повторяю, вас русские тащат за уши в цивилизацию. Правда, я не понимаю, зачем нам это надо. И ты удивишься, не один я. Нас десятки миллионов, которые не могут понять, зачем Вова Путин с вами играется.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил n272nm
вчера в 22:09
Я твоим соплеменникам в армии об голову табуретки ломал, объясняя. что они будут мыть туалеты. как все. Просто в то время мобильников с камерами не было. Впрочем, дело не этом. Ты же не будешь отрицать, что Чечня лежит под русскими?! Приехали, постояли по торсу на трибуне. Ты не поверишь, приедут опять и опять будут стоять по торсу. Раньше нужно было про рабов вспоминать. А теперь поздно пить боржоми. Нужно из зверья в людей превращаться. Хотя я с Заратустрой согласен. Я бы вас из России выгнал. Право жить рядом с русскими еще нужно заслужить. И общение с тобой и тебе подобными мне удовольствия не приносит ни разу.
Смешно ты ломал,насмешил.Конечно у нас с вами совершенно нет ничего общего(среди русских есть хорошие люди тоже,как Амурец тут итд),вы "братья" провославным,славянам украинцам и языки похожи ваши,вы "братья" славянам полякам....опять смешно стало.
Вы даже своих русских ненавидите то есть друг друга,не только украинцев.
wingback
wingback
вчера в 21:23
Зачем вообще ездить в заповедники для диких горных обезьян, не понимаю...
Дракон1988
Дракон1988
вчера в 21:19
А меня вот удивляет,почему только сейчас это произошло,болельщики это делают каждый матч,и игры в Грозном не исключение.Когда Ахмат,тогда ещё Терек выигрывал 4:1 у Зенита,тоже раздевались по торс и ни у кого не было претензий - так с чего сейчас то раздухарились,вспомнили свои обычаи?Не пойму.
Ну про то,что это не преступление какое то объяснять не буду,Грозный такая же Россия,как и Санкт Петербург.Законы везде одни.Торсы видите ли задели чувства верующих)))
Чингачгук
Чингачгук
вчера в 20:47
В Грозном не нужно проводить матчи чемпионата.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:40
Наконец то....
Прошла скучная безРПЛьная зима и к нам вернулся наш пещерный футбол.....)))

Одним нельзя после освобождения играть за свой клуб....ибо репутация....
Другим нельзя удалять игрока за 2-е жёлтые....ибо Спартак....
Третьим нельзя раздеться на трибуне...ибо хозяева арены в ответе за здоровье гостей....простуда....ОРВИ...и т.д.
Четвёртые на 28-м году образования Лиги обнаружили что в регламенте не прописан порядок назначения хозяев полуфинала Кубка....
Пятые целой комиссией приняли газон в Ярославле...а на нём не то что играть...стоять опасно...засосёт трясина не вытащишь...
и т.д......

Как же скучно было в зимнюю паузу....
Но теперь то всё....что ни день то комедия....
Всех с возобновлением футбольного сезона....нашего...особенного футбола...!!!!!
n272nm
n272nm ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:33, ред.
Приезжайте толпой в Грозный и Махачкала,Назрань итд и торсом на улице кричите матом и говорите,что мы делаем,что хотим и знаешь,чем это для вас закончится. Посмотри в ютуб "даги или чеченцы или ингуши в российской армии",несколько человек превращает в рабов сотни вас и посмотри про это передачу,где участвует Михалков.
Я твоим соплеменникам в армии об голову табуретки ломал, объясняя. что они будут мыть туалеты. как все. Просто в то время мобильников с камерами не было. Впрочем, дело не этом. Ты же не будешь отрицать, что Чечня лежит под русскими?! Приехали, постояли по торсу на трибуне. Ты не поверишь, приедут опять и опять будут стоять по торсу. Раньше нужно было про рабов вспоминать. А теперь поздно пить боржоми. Нужно из зверья в людей превращаться. Хотя я с Заратустрой согласен. Я бы вас из России выгнал. Право жить рядом с русскими еще нужно заслужить. И общение с тобой и тебе подобными мне удовольствия не приносит ни разу.
mars6791
mars6791 ответил protest58us
вчера в 20:20
Проще обьявить бойкот матчам в Грозном, чем разьяснять что футбол светская игра и к вероисповеданиям не относится.
Заратустра
Заратустра ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:19
Факт в том, что Чечня и Дагестан давным давно покорены и завоёваны русскими. И вы никогда не могли обрести свободу и независимость, сколько не пытались.
Хотя я бы вас отпустил на все четыре стороны. У нас нет ничего общего. Вы намного больше принадлежите к странам чуждого нам исламского мира с соответствующим культурным кодом.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил n272nm
вчера в 20:04
Мы будем делать то, что считаем нужным. Если вы хотите, что бы вас уважали, нужно было воевать до победного конца, а не ложиться под русских раздвинув булки. Вы легли под нас, проведя референдум, что Чечня входит в состав России. После этого ваши традиции никого не волнуют. Есть законы РФ, которые не запрещают голый торс на трибуне. Вам, вообще, нужно радоваться, что мы из вас делаем людей.
Приезжайте толпой в Грозный и Махачкала,Назрань итд и торсом на улице кричите матом и говорите,что мы делаем,что хотим и знаешь,чем это для вас закончится.
Посмотри в ютуб "даги или чеченцы или ингуши в российской армии",несколько человек превращает в рабов сотни вас и посмотри про это передачу,где участвует Михалков.
n272nm
n272nm ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:55
Свои торсы открывайте перед Миллером а в Грозном не Миллер а Кадыров и чеченцы,там не принято раздеваться и кричать матом.Им повезло,что вмешалась полиция и никакой драки там не было и не могло быть а было бы только избиение,если допустили бы. Когда просто лезгинку танцуют в России тогда возмущаются мол у нас не принято а раздеваться и орать матом в Грозном тоже не принято совершенно,категорично.
Мы будем делать то, что считаем нужным. Если вы хотите, что бы вас уважали, нужно было воевать до победного конца, а не ложиться под русских раздвинув булки. Вы легли под нас, проведя референдум, что Чечня входит в состав России. После этого ваши традиции никого не волнуют. Есть законы РФ, которые не запрещают голый торс на трибуне. Вам, вообще, нужно радоваться, что мы из вас делаем людей.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:47
Свои торсы открывайте перед Миллером а в Грозном не Миллер а Кадыров и чеченцы,там не принято раздеваться и кричать матом.Им повезло,что вмешалась полиция и никакой драки там не было и не могло быть а было бы только избиение,если допустили бы.
Когда просто лезгинку танцуют в России тогда возмущаются мол у нас не принято а раздеваться и орать матом в Грозном тоже не принято совершенно,категорично.
112910415
112910415
вчера в 19:28
хочется принять сторону болельщиков Зенита
protest58us
protest58us ответил Правдолю
вчера в 19:28, ред.
Раздеваться по пояс?Да!пить пиво если разрешает закон? Да... делать абсолютно все то что разрешает закон? ДА. Вопрос не в том что можно делать в оаэ.. Вопрос в том что можно делать на территории РФ. ОАЭ к РФ не имеет никакого отношения
Заратустра
Заратустра ответил Правдолю
вчера в 19:25, ред.
Да, возможно стоило как-то административно наказать. Если было за что. Но устроившие драку невменяемые чехи в итоге нарушили закон намного сильнее.
Правдолю
Правдолю ответил Новости Тарасовки
вчера в 19:23
Чтобы футбол устраивал всех болельщиков, его нужно проводить в тех местах, которые бы устраивали всех болельщиков.
Особенно Спартак))) чтоб устраивало первое правило Тарасовки
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
вчера в 19:22
Чтобы футбол устраивал всех болельщиков, его нужно проводить в тех местах, которые бы устраивали всех болельщиков.
Правдолю
Правдолю ответил Заратустра
вчера в 19:21
Не вижу неуважения со стороны фанатов. Они в своей среде - на ФУТБОЛЬНОМ матче, в своей стране вели себя, как обычно ведут себя фанаты.
А задержали бы такой вой подняли бы
Правдолю
Правдолю ответил Заратустра
вчера в 19:21
Не вижу неуважения со стороны фанатов. Они в своей среде - на ФУТБОЛЬНОМ матче, в своей стране вели себя, как обычно ведут себя фанаты.
Во первых они матерились чего нету в статье,во вторых в Чечне на футбол ходят девушки и дети,значит за мат в общественном месте нужно было их задерживать?
Заратустра
Заратустра ответил Правдолю
вчера в 19:17
Не вижу неуважения со стороны фанатов. Они в своей среде - на ФУТБОЛЬНОМ матче, в своей стране вели себя, как обычно ведут себя фанаты.
Правдолю
Правдолю ответил Заратустра
вчера в 19:15
Просто так никто никого не заберёт. Если это не попадает под статью о нарушении общественного порядка.
Ещё как заберёт лично я был свидетелем,в Питере люди молились в машине так их приняли так что мало не показалось а потом через сутки их отпустили
Заратустра
Заратустра ответил Правдолю
вчера в 19:12
Просто так никто никого не заберёт. Если это не попадает под статью о нарушении общественного порядка.
Правдолю
Правдолю ответил Заратустра
вчера в 19:11
Им никто ничего не запрещает. Но и они не вправе никому ничего запрещать и навязывать. Только в рамках одного закона.
Мда трудный ты человек ,всегда нужно уважать людей у которых есть свои традиции
Правдолю
Правдолю ответил Заратустра
вчера в 19:09
Вот именно - никто не имеет право насаждать свою культуру. И тут никто не в гостях. Все дома. Любой россиянин, находящийся в любой точке РФ - дома. Чечня не исключение.
Ты вообще ничего не понимаешь ты приехал в гости в регион России где есть свои традиции и ты пытаешься им доказать что нужно делать по твоему? Если приедут на стадион 2000 чеченцев и начнут молиться во время матча до из заберёт полиция потому что так не принято в Питере а в Чечне это норма
Заратустра
Заратустра ответил Правдолю
вчера в 19:07
Им никто ничего не запрещает. Но и они не вправе никому ничего запрещать и навязывать. Только в рамках одного закона.
Заратустра
Заратустра ответил Правдолю
вчера в 19:06
Вот именно - никто не имеет право насаждать свою культуру. И тут никто не в гостях. Все дома. Любой россиянин, находящийся в любой точке РФ - дома. Чечня не исключение.
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