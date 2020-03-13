Матч АПЛ между «Арсеналом» и «Брайтоном» отменён

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вчера, 09:54

Пресс-служба «Брайтона» на официальном сайте сообщила, что субботний матч АПЛ с «Арсеналом» перенесен на неопределенный срок.

О новой дате матча пока не известно. Главным фактором для отмены матча стало заболевание тренера «канониров» Микеля Артеты коронавирусом, после чего вся команда ушла на карантин.

Решение прокомментировал исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер: