ЦСКА отменил экскурсии по «ВЭБ Арене» из-за коронавируса

ЦСКА на официальном сайте сообщает, что экскурсии по «ВЭБ Арене», запланированные на 15 и 22 марта, отменены из-за угрозы распространения коронавируса.
Отмечается, что болельщики, купившие билеты на данные экскурсионные туры, могут их сохранить и воспользоваться ими для прохода на последующие экскурсии.
Ранее стало известно, что ЦСКА не будет возвращать деньги болельщикам за матчи с «Уфой» или «Зенитом».
Вы сможете посидеть на месте главного тренера в зале для пресс-конференций и в комфортабельном кресле владельца VIP-ложи, узнаете интересные факты о строительстве и функционировании стадиона, историю старой «Песчанки» — культового места для всех армейских болельщиков и многое-многое другое о жизни любимого стадиона и клуба.
Помимо стандартных экскурсий на нашем стадионе существуют ещё несколько видов экскурсионных туров.
Экскурсии с историческим уклоном. Маршрут будет аналогичен стандартным турам, однако экскурсовод будет делать исторические акценты по теме экскурсии. Продолжительность таких туров будет на 5-10 минут больше обычной
«Звёздный тур». В эти дни проводить экскурсии по нашему стадиону вместе с экскурсоводом будут известные спортсмены, а также знаменитые болельщики нашей команды. Помимо знакомства с Ареной в этот день вы сможете задать интересующие вас вопросы не только экскурсоводу, но и нашему звёздному гостю, а также сфотографироваться с ним на память об этом дне и получить автограф.
«Matchday». Экскурсия по стадиону за несколько часов до домашнего матча ПФК ЦСКА. На этой экскурсии вы помимо стандартного знакомства с «ВЭБ Ареной» узнаете и своими глазами увидите тонкости подготовки всех структур и служб стадиона в день игры. Всего за несколько часов до начала матча вы сможете посидеть на скамейке запасных нашей команды, сфотографироваться у футбольного газона, на котором будут играть команды, побывать в конференц-зале, где в скором времени главные тренеры играющих команд ответят на вопросы журналистов. Начало экскурсии — за четыре часа до матча.
НаВершинеНашихПобед. В рамках данного экскурсионного тура стандартный маршрут дополнен уникальной возможностью подняться на самую высокую башню нашего стадиона, которая напоминает нам о пока самой главной нашей победе — выигрыше Кубка УЕФА. С самой высокой точки башни, а это 142 метра, вы сможете насладиться прекрасными видами нашего любимого города и посмотреть, как выглядит наш стадион сверху.
Вы сможете посидеть на месте главного тренера в зале для пресс-конференций и в комфортабельном кресле владельца VIP-ложи, узнаете интересные факты о строительстве и функционировании стадиона, историю старой «Песчанки» — культового места для всех армейских болельщиков и многое-многое другое о жизни любимого стадиона и клуба.
Помимо стандартных экскурсий на нашем стадионе существуют ещё несколько видов экскурсионных туров.
Экскурсии с историческим уклоном. Маршрут будет аналогичен стандартным турам, однако экскурсовод будет делать исторические акценты по теме экскурсии. Продолжительность таких туров будет на 5-10 минут больше обычной
«Звёздный тур». В эти дни проводить экскурсии по нашему стадиону вместе с экскурсоводом будут известные спортсмены, а также знаменитые болельщики нашей команды. Помимо знакомства с Ареной в этот день вы сможете задать интересующие вас вопросы не только экскурсоводу, но и нашему звёздному гостю, а также сфотографироваться с ним на память об этом дне и получить автограф.
«Matchday». Экскурсия по стадиону за несколько часов до домашнего матча ПФК ЦСКА. На этой экскурсии вы помимо стандартного знакомства с «ВЭБ Ареной» узнаете и своими глазами увидите тонкости подготовки всех структур и служб стадиона в день игры. Всего за несколько часов до начала матча вы сможете посидеть на скамейке запасных нашей команды, сфотографироваться у футбольного газона, на котором будут играть команды, побывать в конференц-зале, где в скором времени главные тренеры играющих команд ответят на вопросы журналистов. Начало экскурсии — за четыре часа до матча.
НаВершинеНашихПобед. В рамках данного экскурсионного тура стандартный маршрут дополнен уникальной возможностью подняться на самую высокую башню нашего стадиона, которая напоминает нам о пока самой главной нашей победе — выигрыше Кубка УЕФА. С самой высокой точки башни, а это 142 метра, вы сможете насладиться прекрасными видами нашего любимого города и посмотреть, как выглядит наш стадион сверху.