ЦСКА отменил экскурсии по «ВЭБ Арене» из-за коронавируса

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вчера, 15:34

ЦСКА на официальном сайте сообщает, что экскурсии по « ВЭБ Арене», запланированные на 15 и 22 марта, отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

Отмечается, что болельщики, купившие билеты на данные экскурсионные туры, могут их сохранить и воспользоваться ими для прохода на последующие экскурсии.