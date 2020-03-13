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ЦСКА отменил экскурсии по «ВЭБ Арене» из-за коронавируса

вчера, 15:34

ЦСКА на официальном сайте сообщает, что экскурсии по «ВЭБ Арене», запланированные на 15 и 22 марта, отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

Отмечается, что болельщики, купившие билеты на данные экскурсионные туры, могут их сохранить и воспользоваться ими для прохода на последующие экскурсии.

Ранее стало известно, что ЦСКА не будет возвращать деньги болельщикам за матчи с «Уфой» или «Зенитом».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:55
За дополнительную плату гинер пустит в личный офис под крышей небоскре6а, а так же покажет легендарный чемоданчик. Весьма потёртый, кстати...
pomor 445
pomor 445
вчера в 18:28
    drug01
    drug01
    вчера в 16:39
    Теперь будем дома сидеть и ставить прогнозы! Он он
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный ответил Wolverhampton
    вчера в 16:24
    Кто вообще туда ходит на экскурсию? Что там интересного?
    Экскурсионный тур по ВЭБ Арене — отличная возможность прикоснуться к жизни любимой команды. Во время экскурсии вы пройдёте путь футболистов от момента приезда на стадион до выхода на поле, увидите, где игроки готовятся к матчу и восстанавливаются после него, попадёте в святая святых — раздевалку ПФК ЦСКА.

    Вы сможете посидеть на месте главного тренера в зале для пресс-конференций и в комфортабельном кресле владельца VIP-ложи, узнаете интересные факты о строительстве и функционировании стадиона, историю старой «Песчанки» — культового места для всех армейских болельщиков и многое-многое другое о жизни любимого стадиона и клуба.


    Помимо стандартных экскурсий на нашем стадионе существуют ещё несколько видов экскурсионных туров.

    Экскурсии с историческим уклоном. Маршрут будет аналогичен стандартным турам, однако экскурсовод будет делать исторические акценты по теме экскурсии. Продолжительность таких туров будет на 5-10 минут больше обычной

    «Звёздный тур». В эти дни проводить экскурсии по нашему стадиону вместе с экскурсоводом будут известные спортсмены, а также знаменитые болельщики нашей команды. Помимо знакомства с Ареной в этот день вы сможете задать интересующие вас вопросы не только экскурсоводу, но и нашему звёздному гостю, а также сфотографироваться с ним на память об этом дне и получить автограф.

    «Matchday». Экскурсия по стадиону за несколько часов до домашнего матча ПФК ЦСКА. На этой экскурсии вы помимо стандартного знакомства с «ВЭБ Ареной» узнаете и своими глазами увидите тонкости подготовки всех структур и служб стадиона в день игры. Всего за несколько часов до начала матча вы сможете посидеть на скамейке запасных нашей команды, сфотографироваться у футбольного газона, на котором будут играть команды, побывать в конференц-зале, где в скором времени главные тренеры играющих команд ответят на вопросы журналистов. Начало экскурсии — за четыре часа до матча.

    НаВершинеНашихПобед. В рамках данного экскурсионного тура стандартный маршрут дополнен уникальной возможностью подняться на самую высокую башню нашего стадиона, которая напоминает нам о пока самой главной нашей победе — выигрыше Кубка УЕФА. С самой высокой точки башни, а это 142 метра, вы сможете насладиться прекрасными видами нашего любимого города и посмотреть, как выглядит наш стадион сверху.
    VIPded
    VIPded
    вчера в 16:20
    Логично.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 16:20
    На Спартак тут многие будут бочки катить ,а самих-то как раз и наеб .......ли с деньгами за билеты ! Причём свои же !!! )))))) Нерешительный Федот обманул АЭРОФЛОТ , он купил себе билет ,а лететь охоты нет !!! )))))))))))))))
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    вчера в 15:56
    Кто вообще туда ходит на экскурсию? Что там интересного?
    LOpp
    LOpp
    вчера в 15:55
    думаю 99% человек прочитав эту новость, впервые узнали, что «ВЭБ Арене» бывает экскурсия.
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 15:50
    В данной ситуации это единственно правильное решение.
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