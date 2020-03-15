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«Лацио» планирует вдвое увеличить зарплату Луису Альберто

вчера, 17:10

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто, вероятно, вскоре подпишет новый контракт с клубом. По условиям соглашения, он останется игроком «орлов» до июня 2025 года. При этом зарплата Альберто увеличится почти вдвое. Она составит 3,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Сейчас игрок зарабатывает 1,8 миллиона евро за сезон. Его контракт с «Лацио» рассчитан до июня 2022 года.

Отметим, что успешными выступлениями в составе «Лацио» Луис Альберто привлек внимание ряда европейских клубов. В частности, сообщалось, что полузащитником интересуется «Эвертон».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 19:50
Однозначно наиграл на двукратное увеличение.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:37
Надо ехать в Россию, что бы зарабатывать.
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