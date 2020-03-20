Кузнецов: «В 1992 году мне предлагали играть за сборную России»

Бывший защитник киевского «Динамо», сборных СССР и СНГ , ныне возглавляющий сборную Украины U-19, рассказал, что в 1992 году его приглашали выступать за национальную команду России.

Мне было 29 лет, сознательный возраст. Я играл в Шотландии вместе с Михайличенко, по контракту года три оставалось. Предложения играть за сборную России были, конечно, но нас обоих отсеяли.

Никакие блага нам не нужны были. Если бы были моложе, то, возможно, и возникли бы какие-то мысли, а так... Твоя родина – Украина, тут живут твои близкие. Мы тогда были самодостаточные в финансовом плане – квартиры, дачи, машины в Украине.

Потому мыслей менять что-то, переезжать в Москву, не было. Насколько помню, даже с семьей не советовался – сразу отказался. Сказал, что для нас это неприемлемо. У Михайличенко аналогичная ситуация. Родители тут, в Киеве.

Хотя в то время не было никаких предложений играть за Украину. Нас никто особо и не уговаривал отказаться от варианта с Россией. Понятно, что что-то предлагать людям, которым осталось играть 2-3 года на уровне сборных... Особого давления не было.

Да и вызывать нас из «Рейнджерс» – это материальный вопрос. Оплатить билеты на самолет уже было проблемой для федерации.