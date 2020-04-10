Анджелкович: «Считаю, что сезон нужно обязательно доиграть»

Бывший защитник «Краснодара» высказал мнение относительно возможного возобновления футбольного сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

— По моему мнению, нужно обязательно доиграть сезон. Один раз можно сделать календарь чуть плотнее, чтобы сохранить всю структуру соревнований. В той же Англии часто играют по несколько раз в неделю, и ничего страшного не происходит.

— Ну, например, в России есть вопрос относительно климата. Если поздно завершить этот сезон, то будут проблемы с тем, чтобы уместить следующий в период комфортных погодных условий...

— Да, есть такая проблема. Но всё это решается грамотным календарём. Просто, условно, первые четыре месяца нужно будет привыкнуть играть не только в выходные, но и в середине недели. У каждой команды по 25 хороших футболистов в составе. Что, они не справятся? Никто не говорит, что будет легко, но всё это вполне реализуемо. Просто, если условный «Ливерпуль», который с сумасшедшим отрывом лидирует в чемпионате Англии, в итоге не станет чемпионом, это будет несправедливо.

— Но можно их просто признать чемпионами по итогам сыгранных туров?

— Да, но тогда условный «Ювентус» скажет, что их по такой же схеме нужно признать чемпионами Италии. Но у туринцев отрыв не как у «Ливерпуля» — в 25 очков, а всего в одно. И как тогда быть?

— Нужно ли стартовать чуть раньше, но проводить матчи при пустых трибунах?

— Конечно, футбол для болельщиков. С людьми на трибунах и без них — это будто разные виды спорта. Но, как я уже говорил, мы находимся в уникальной ситуации. Если нужно играть без болельщиков, значит нужно. Это же не навсегда, а только на полтора-два месяца. Лучше, конечно, было бы со зрителями, но что поделаешь.