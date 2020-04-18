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Вратарь сборной Албании привлёк внимание «Спартака» и «Краснодара»

18 апреля 2020, 11:37

По информации Fotomaç, вратарем «Менеменспора» и сборной Албании Гентианом Селмани заинтересовались российские клубы.

Источник сообщает, что за 22-летним голкипером помимо «Болоньи», «Олимпиакоса» и «Зари», следят «Краснодар» и «Спартак».

В текущем сезоне Гентиан принял участие в 28 матчах второго по силе дивизиона Турции и пропустил 38 мячей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро. В сборную Албании он уже привлекался, но пока не провел за нее ни одного матча.

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Все комментарии
makkie
makkie
18 апреля в 15:28
Хоть бы утки по правдоподобнее сочиняли.
Что за ересь? У Краснодара Сафонов и Крицюк, у Спартака Максименко и Селихов.
swift stream
swift stream
18 апреля в 13:31
Жаль, что вратарь в спартаке будет пятнадцатым и он не чемпион мира.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
18 апреля в 13:03
Чудаку должно быть пришлось не слабый кредит брать для оплаты этого нелепого вброса.
Faustello
Faustello
18 апреля в 12:46
Даже смешно обсуждать этот нелепый вброс ))
Legend 6
Legend 6
18 апреля в 12:36
А Краснодару то он на кой?
Трубадур
Трубадур
18 апреля в 12:22
Албания футбольная держава.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 11:44
чем им свои то не угодили)))) шлак!
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 11:38
В Албании хорошие вратари
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