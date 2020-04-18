Вратарь сборной Албании привлёк внимание «Спартака» и «Краснодара»

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18 апреля 2020, 11:37

По информации Fotomaç, вратарем «Менеменспора» и сборной Албании заинтересовались российские клубы.

Источник сообщает, что за 22-летним голкипером помимо «Болоньи», «Олимпиакоса» и «Зари», следят «Краснодар» и «Спартак».

В текущем сезоне Гентиан принял участие в 28 матчах второго по силе дивизиона Турции и пропустил 38 мячей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро. В сборную Албании он уже привлекался, но пока не провел за нее ни одного матча.