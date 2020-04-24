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Арбитр Сухой: «После одной игры на меня с кулаками набросился футболист»

вчера, 12:20

Арбитр российской Премьер-Лиги Алексей Сухой рассказал, что сталкивался с угрозами в свой адрес от игроков на футбольном поле.

На профессиональном уровне нет, а вот в КФК случалось. После одной игры на меня с кулаками набросился футболист. Его сразу оттащили в сторону как свои, так и чужие.

Показал красную карточку и занес эпизод в протокол. В итоге его дисквалифицировали на полгода.

Отметим, что Алексей Сухой в августе прошлого года, возможно, был участником еще одного конфликта. 

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Все комментарии
Пиночет 777
Пиночет 777
вчера в 20:20
Эт они зря его остановили, надо было помочь игроку.
DanjaG
DanjaG
вчера в 15:45
Футболист, наверное, хотел деньги отнять за матч.
Climent
Climent
вчера в 15:35, ред.
За мешок с деньгами можно и такое перетерпеть.
Барeт Гейл
Барeт Гейл
вчера в 15:24
После того случая он решил подкачаться, и теперь он Арбитр На массе.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:06
Было за что наверное))
Climent
Climent ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 14:34
Взяточник еще тот.
112910415
112910415
вчера в 14:01
опасная всё же профессия
AgentART
AgentART
вчера в 13:28
Сто процентов заработал.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 13:01
Из федуновской обоймы ручных судей. Все они харчуются у него. Гыгыгы
SSPZ
SSPZ
вчера в 12:53
Беспредел присутствует везде, футбол не исключение.
ОПС
ОПС
вчера в 12:49
Судьи люди субъективные
makkie
makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 12:45
На профессиональном уровне нет, а вот в КФК случалось. После одной игры на меня с кулаками набросился футболист
________________________________

Садись, двойка!
Adepta
Adepta
вчера в 12:35
Сухой и сейчас продолжает в том же стиле в другом амплуа.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:34
ну что же мы и так знали какое ты.......))))))))))))
13ROS13
13ROS13
вчера в 12:26
Один из самых коррумпировангных и беспринципных судей в прошлом, короче, продажная тв...рь.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:26
Сто пудов, что этот футболист был из хрющек.
beefs
beefs
вчера в 12:20
мало, нужно было конкретно...
Karabal
Karabal
вчера в 12:20
Лишь бы это пошло на пользу.
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