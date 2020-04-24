Арбитр Сухой: «После одной игры на меня с кулаками набросился футболист»

Арбитр российской Премьер-Лиги Алексей Сухой рассказал, что сталкивался с угрозами в свой адрес от игроков на футбольном поле.

На профессиональном уровне нет, а вот в КФК случалось. После одной игры на меня с кулаками набросился футболист. Его сразу оттащили в сторону как свои, так и чужие.

Показал красную карточку и занес эпизод в протокол. В итоге его дисквалифицировали на полгода.