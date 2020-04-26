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Защитник «Кадиса»: «Не буду играть во время пандемии даже за 5 млн»

сегодня, 00:49

Защитник «Кадиса» Фальи Хименес заявил, что не выйдет на поле, пока пандемия коронавируса не будет остановлена.

Я очень хочу играть снова, но почему мы не можем остановить все это, когда в стране умирают по 400 человек в день? Хорошо, что футболисты могут себе позволить не получать зарплату несколько месяцев, пока не будет найдена вакцина от этого вируса.

Я сделаю все для тех, кто не зарабатывает такие большие деньги и не может себе позволить долго быть безработным. Лучше я буду есть хлеб с маслом, чем подвергну свою семью опасности. Даже за пять миллионов евро я не буду рисковать своей жизнью.

Ранее появились слухи о том, что «Барселона» может отказаться от возобновления сезона.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:52
Я понимаю если бы умирало процентов 10, а так смертность пару процентов и это при том, что нет вакцины и умирают в основном старые люди с уже имеющимися заболеваниями, которые затягивали с посещением врача.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:04
А за пять с половиной?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:50
Здоровье важней
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:43
Ему 5 миллионов никто и не предложит.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:41
У каждого своя позиция.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:15
У парня психологическое расстройство.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:42
каждый сам отвечает за свои решения))
drug01
drug01
сегодня в 06:21
Молодец! Главное здоровье
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 05:53
тебе виднее играть или нет
beefs
beefs
сегодня в 05:28
Паника не есть хорошо
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:46
За пять не будешь за шесть пойдёшь как миленький.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:58
Думаю, он не один так мыслит?!?
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:47
Ты мужик или кто? Белорусы вон играют и не чего не боятся во время пандемии. Да за 5 милионов жена тебя сама на поле выпинает)
Binger
Binger
сегодня в 01:34
Это личное дело.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 01:14, ред.
Вот и ответ всем крикунам сидящим на диване у телевизора, что надо уже сейчас начинать играть.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 00:55
В пандемию пусть не играет
Karabal
Karabal
сегодня в 00:51
Это он погорячился.
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