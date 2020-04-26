Защитник «Кадиса»: «Не буду играть во время пандемии даже за 5 млн»

Защитник «Кадиса» заявил, что не выйдет на поле, пока пандемия коронавируса не будет остановлена.

Я очень хочу играть снова, но почему мы не можем остановить все это, когда в стране умирают по 400 человек в день? Хорошо, что футболисты могут себе позволить не получать зарплату несколько месяцев, пока не будет найдена вакцина от этого вируса.

Я сделаю все для тех, кто не зарабатывает такие большие деньги и не может себе позволить долго быть безработным. Лучше я буду есть хлеб с маслом, чем подвергну свою семью опасности. Даже за пять миллионов евро я не буду рисковать своей жизнью.