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Азар рассказал, как перешел в «Челси» благодаря Дрогба

сегодня, 00:05

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рассказал о том, как бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба убедил его перейти в лондонский клуб.

Мы с командой [с «Лиллем»] были в раздевалке, и у Жервиньо внезапно зазвонил телефон. Это звонил Дидье Дрогба. Жервиньо выглядел очень серьезным, он передал мне телефон и сказал: «Держи, тебе нужно с ним поговорить».

Дидье сказал мне, что я обязательно должен перейти в «Челси». На тот момент, я все еще сомневался. «Челси» не шел высоко в таблице АПЛ. Они не попадали в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона. Но после финала в Мюнхене, решение было принято мгновенно.

Я знал, что легко адаптируюсь. Лондон, недалеко от дома, недалеко от Лилля. «Челси» подписал Де Брюйне, там же был Лукаку. В команде было довольно много франкоговорящих игроков. Я также понимал, что у меня будет много игрового времени. Единственное, что меня расстроило, когда я переходил, это то, что сам Дрогба покинул команду этим летом.

Но, к счастью, позже он вернулся.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:30
Об этом он ещё рассказал при первом своём интервью после подписания контракта в 2012 году...
beefs
beefs
сегодня в 07:57
Как приятно вспомнить
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 07:28
Ну спасибо Дидье, ещё бы гордости Азару поменьше
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:48
Зря из Челси ушел
drug01
drug01
сегодня в 00:24
Сам уговорил и ушел силен брат!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 00:14
Есть время для приятных воспоминаний.
Не спартак
Не спартак
сегодня в 00:06
Это интересный момент.
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