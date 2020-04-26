Азар рассказал, как перешел в «Челси» благодаря Дрогба

Полузащитник мадридского «Реала» рассказал о том, как бывший форвард «Челси» убедил его перейти в лондонский клуб.

Мы с командой [с «Лиллем»] были в раздевалке, и у Жервиньо внезапно зазвонил телефон. Это звонил Дидье Дрогба. Жервиньо выглядел очень серьезным, он передал мне телефон и сказал: «Держи, тебе нужно с ним поговорить».



Дидье сказал мне, что я обязательно должен перейти в «Челси». На тот момент, я все еще сомневался. «Челси» не шел высоко в таблице АПЛ . Они не попадали в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона. Но после финала в Мюнхене, решение было принято мгновенно.



Я знал, что легко адаптируюсь. Лондон, недалеко от дома, недалеко от Лилля. «Челси» подписал Де Брюйне, там же был Лукаку. В команде было довольно много франкоговорящих игроков. Я также понимал, что у меня будет много игрового времени. Единственное, что меня расстроило, когда я переходил, это то, что сам Дрогба покинул команду этим летом.



Но, к счастью, позже он вернулся.