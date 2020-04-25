Диего Коста: «Конте никогда не продержался бы в „Реале“ полный сезон»

Форвард «Атлетико» в общении с ESPN Brasil высказался о главном тренере «Интера» , под руководством которого играл за «Челси».

У меня были проблемы с Конте вне поля, но я думаю, что он действительно хороший тренер. У меня не осталось плохих чувств по отношению к Конте. Но чтобы быть тренером высочайшего уровня, ему нужно изменить подход к отношениям с людьми в работе. Он очень подозрительный. К примеру, в таком клубе, как «Реал», он никогда не продержался бы на своем месте полный сезон.