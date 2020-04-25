ГлавнаяНовости

Диего Коста: «Конте никогда не продержался бы в „Реале“ полный сезон»

вчера, 23:45

Форвард «Атлетико» Диего Коста в общении с ESPN Brasil высказался о главном тренере «Интера» Антонио Конте, под руководством которого играл за «Челси».  

У меня были проблемы с Конте вне поля, но я думаю, что он действительно хороший тренер. У меня не осталось плохих чувств по отношению к Конте. Но чтобы быть тренером высочайшего уровня, ему нужно изменить подход к отношениям с людьми в работе. Он очень подозрительный. К примеру, в таком клубе, как «Реал», он никогда не продержался бы на своем месте полный сезон.  

Отметим, что ранее о Конте высказался нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.

Все новости
Ломбертс: «Я проклинал Спаллетти на тренировках»
Сегодня, 15:39 Комментарии5
Салихамиджич: «Все в „Баварии“ хотят выиграть Лигу чемпионов»
Сегодня, 15:21 Комментарии7
Освальдо: «В баре меня хотели убить. Но я не тупой, попросил Тотти помочь»
Сегодня, 14:59 Комментарии8
Альварес: «Икарди хотел остаться в „Интере“»
Сегодня, 14:12 Комментарии5
Миранда: «Для меня очень важно играть в клубе, который верит в меня»
Сегодня, 13:35 Комментарии6
Освальдо: «Месси всегда хотел играть с Гаго»
Сегодня, 13:24 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 07:28
С тобой какой подход может быть...Конте всегда даёт результат. В Реал он пойдёт, если они не могут, то на помощь приходят судейский комитет ,внутренний Барболан...в европейский,Чакыр...так что КУсто...ты лучше говорил бы своём поведение. ...ты самый грязный на поле игрок...второй Рамос..одного поля "ягодки"...
Karabal
Karabal
сегодня в 00:30
Субъективное мнение.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:22
Интересно
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:48
может и больше простоял бы)))
Karabal
Karabal
вчера в 23:46
как знать, может быть и продержался.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100