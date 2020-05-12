Куртуа: «Начать тренироваться хоть так – это лучше, чем ничего»

Голкипер «Реала» рассказал о том, как проходят первые тренировки мадридской команды на поле в период пандемии коронавируса.

Мы должны надевать маски и перчатки, держаться на расстоянии в два метра друг от друга. Это индивидуальные тренировки, и мы должны всё дезинфицировать.

Это странно, нормальными такие занятия не назовёшь, но почувствовать газон, снова иметь возможность тренироваться – это лучше, чем ничего.