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Куртуа: «Начать тренироваться хоть так – это лучше, чем ничего»

сегодня, 07:08

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал о том, как проходят первые тренировки мадридской команды на поле в период пандемии коронавируса.

Мы должны надевать маски и перчатки, держаться на расстоянии в два метра друг от друга. Это индивидуальные тренировки, и мы должны всё дезинфицировать.

Это странно, нормальными такие занятия не назовёшь, но почувствовать газон, снова иметь возможность тренироваться  – это лучше, чем ничего.

Куртуа также отметил, что в случае возобновления чемпионата Испании «Реал» может обойти лидирующую в таблице «Барселону».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:06
По любому лучше чем дома на дорожке бег устраивать.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:02
Вратарям хуже всего, реакцию теряют.
beefs
beefs
сегодня в 07:14
удивительно, а играть тоже в масках будете?
ОПС
ОПС
сегодня в 07:12
Конечно лучше, чем ничего не делать.
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