Худяков: «Мелкадзе согласился остаться в „Тамбове“ до конца сезона»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что нападающий останется в клубе до конца сезона:

Будем продлевать всех арендованных игроков на два месяца. В том числе и Георгия Мелкадзе, со «Спартаком» уже все оговорено. Сам футболист также согласен остаться. По сути чемпионат продолжается, так что аренды автоматически продлятся. Все выплаты осуществляются исходя из того, что прописано в контрактах.

Некоторых игроков, у которых заканчиваются контракты, станем отсекать. В ближайшее время обсудим этот вопрос.