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Худяков: «Мелкадзе согласился остаться в „Тамбове“ до конца сезона»

сегодня, 08:13

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что нападающий Георгий Мелкадзе останется в клубе до конца сезона:

Будем продлевать всех арендованных игроков на два месяца. В том числе и Георгия Мелкадзе, со «Спартаком» уже все оговорено. Сам футболист также согласен остаться. По сути чемпионат продолжается, так что аренды автоматически продлятся. Все выплаты осуществляются исходя из того, что прописано в контрактах.

Некоторых игроков, у которых заканчиваются контракты, станем отсекать. В ближайшее время обсудим этот вопрос.

Однако после окончания арендного соглашения Мелкадзе вернется в «Спартак».

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:38
польза бы только от этого была)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:17
пускай остаётся
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