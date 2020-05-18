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Роберто Карлос: «Даже Месси и Роналду не сравнятся с Роналдо»

сегодня, 15:48

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос поделился мнением о бывшем одноклубнике Роналдо:

Роналдо был лучшим на тренировках. Никогда больше не будет другого «Феномена». Он уникален. С ним не сравнятся ни Неймар, ни Месси, ни Роналду.

В наше время было сложнее забивать. В футболе было больше физической борьбы, а нападающих меньше защищали. Однако Роналдо мог на поле сделать все. Многие люди не понимали в «Реале», какой удивительный футболист пришел к нам. Роналдо многих удивил.

Ранее экс-форвард «Барселоны» Самуэль Это'О включил Роналдо в тройку лучших нападающих.

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ЮHBА
ЮHBА
сегодня в 16:16
Роналдо лучший, и это признают многие его коллеги.
Nevastol
Nevastol
сегодня в 16:10
Правильно сказал.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:02
тут я согласен))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 16:00
Ровесники Пеле, Марадоны Круиффа скажут также про своих. Лет через 10-15 такое будут говорить и про Мбаппе.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:58
Конечно никогда не сравнятся с 2-х кратным ЧМ и кудесником мяча!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:53
Очень спорное суждение.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:52, ред.
По таланту, возможно и не сравнятся, только здоровье меньшее трудолюбие его подвели.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:50
По усердию нет.
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