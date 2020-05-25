«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб

Пресс-служба футбольного клуба «Долгопрудный» на своём сайте объявила об объединении с «Олимпом».
Команда будет называться «Олимп-Долгопрудный». Главным тренером коллектива будет назначен Ринат Билялетдинов, возглавлявший «Олимп». Базироваться клуб будет в Долгопрудном и продолжит выступать на местном стадионе «Салют».
Председателем совета директоров станет Владимир Габулов, президентом — Тарас Воробель.
В сезоне 2019/20 «Долгопрудный» и «Олимп» выступали в зоне «Запад» ПФЛ и заняли второе и шестое места соответственно. Оба клуба полностью финансировались частными инвесторами.