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«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб

сегодня, 12:23

Пресс-служба футбольного клуба «Долгопрудный» на своём сайте объявила об объединении с «Олимпом».

Команда будет называться «Олимп-Долгопрудный». Главным тренером коллектива будет назначен Ринат Билялетдинов, возглавлявший «Олимп». Базироваться клуб будет в Долгопрудном и продолжит выступать на местном стадионе «Салют».

Председателем совета директоров станет Владимир Габулов, президентом — Тарас Воробель.

В сезоне 2019/20 «Долгопрудный» и «Олимп» выступали в зоне «Запад» ПФЛ и заняли второе и шестое места соответственно. Оба клуба полностью финансировались частными инвесторами. 

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 13:12
А кто инвестор всего этого действа ?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:00
Олимпийский Долгопрудный
ДСА
ДСА
сегодня в 12:47
Похоже просто пустая трата денег на футбол.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:43
Теперь "Олимпрудный"...????
beefs
beefs
сегодня в 12:37
будем надеяться на благополучное выступление в ПФЛ...
Мaлик
Мaлик
сегодня в 12:26
Что то многие стали объединяться...
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