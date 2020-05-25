Орлов: «Желаю Погребняку и его семье скорейшего выздоровления»

Комментатор Геннадий Орлов пожелал скорейшего выздоровления семье бывшего нападающего «Зенита» и сборной России . Ранее стало известно, что у футболиста и его семьи обнаружен коронавирус.

Хочется пожелать Павлу Погребняку и его семье скорейшего выздоровления. Он оставил большой след в истории «Зенита». Мы помним его блистательную игру в том победном для «Зенита» розыгрыше Кубка УЕФА (2007/08). Его бомбардирские качества помогли команде Дика Адвоката добиться того исторического результата. Он настоящий бомбардир.

Хочется, чтобы коронавирус поскорее ушел. Пока трудновато, но правильно делают, что постепенно дают народу выходить на улицу. Надо, чтобы человек дышал свежим воздухом, но делать это нужно бережно.