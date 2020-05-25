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Орлов: «Желаю Погребняку и его семье скорейшего выздоровления»

сегодня, 14:33

Комментатор Геннадий Орлов пожелал скорейшего выздоровления семье бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Павла Погребняка. Ранее стало известно, что у футболиста и его семьи обнаружен коронавирус.

Хочется пожелать Павлу Погребняку и его семье скорейшего выздоровления. Он оставил большой след в истории «Зенита». Мы помним его блистательную игру в том победном для «Зенита» розыгрыше Кубка УЕФА (2007/08). Его бомбардирские качества помогли команде Дика Адвоката добиться того исторического результата. Он настоящий бомбардир.

Хочется, чтобы коронавирус поскорее ушел. Пока трудновато, но правильно делают, что постепенно дают народу выходить на улицу. Надо, чтобы человек дышал свежим воздухом, но делать это нужно бережно.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:59
Без малейших проблем выздоровеет.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:51
Если Гена пожелал, значит все будет хорошо
Yurza
Yurza
сегодня в 14:51
Здоровья!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:48
Выздоровления!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:45
Только здоровья!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 14:33
Здоровья Павлу!
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