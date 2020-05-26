«Айнтрахт» ушел от поражения в матче с «Фрайбургом»

«Айнтрахт» сыграл вничью с «Фрайбургом» в матче 28-го тура Бундеслиги. «Орлы» занимают 14-е место в турнирной таблице (28 очков). «Фрайбург» пребывает на седьмой строчке (37 баллов).
Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена
«Айнтрахт» — «Фрайбург» 3:3 (1:1)
Голы: Андре Силва 35, Камада 79, Чендлер 82 — Грифо 28, Петерсен 67, Хелер 69
«Айнтрахт»: Трапп, Илсанкер, Хасэбе, Хинтереггер (Н'Дика 90), Туре (Чендлер 81), Камада, Торро (Кор 46), Роде (Де Гузман 74), Костич, Дост (Гачинович 74), Андре Силва
Главный тренер: Хюттер Адольф.
«Фрайбург»: Шволов, Шмид, Кох, Гульде, Гюнтер, Саллай (Лиенхарт 59), Абраши (Франтц 87), Хефлер, Грифо (Квон 82), Вальдшмидт (Петерсен 59), Хелер
Главный тренер: Штрайх Кристиан.
Предупреждения: Вальдшмидт 20, Роде 30, Илсанкер 67, Хасэбе 90+3, Гачинович 90+5
Судья: Петерсен Мартин.
Напомним, что в прошлом туре чемпионата Германии «Айнтрахт» уступил «Баварии».