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На хавбека «Ахмата» Шиманьски претендуют европейские клубы

сегодня, 02:27

Полузащитник «Ахмата» Дамиан Шиманьски, на правах аренды выступающий за АЕК, может стать полноценным игроком афинского клуба.

Опция выкупа 24-летнего поляка составляет 1,5 млн евро, но начнёт действовать, если АЕК уладит детали личного контракта с футболистом. Однако, согласно источнику, «Ахмат» пока не получал официального запроса на трансфер.

Также сообщается, что в услугах Шиманьски заинтересованы другие европейские клубы, в число которых входит один из лидеров чемпионата Бельгии и клуб немецкой Бундеслиги. При этом в обоих случаях грозненцам предлагают более заманчивые условия за переход Шиманьски, нежели АЕК.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» не собирается продлевать контракт с Глушаковым на следующий сезон.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 05:17
Такой игрок и самим нужен для выживания.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 03:48
вериться с трудом
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:29
Пердив - это не уровень Шиманьски!!!
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