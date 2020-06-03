На хавбека «Ахмата» Шиманьски претендуют европейские клубы

Полузащитник «Ахмата» Дамиан Шиманьски, на правах аренды выступающий за АЕК, может стать полноценным игроком афинского клуба.
Опция выкупа 24-летнего поляка составляет 1,5 млн евро, но начнёт действовать, если АЕК уладит детали личного контракта с футболистом. Однако, согласно источнику, «Ахмат» пока не получал официального запроса на трансфер.
Также сообщается, что в услугах Шиманьски заинтересованы другие европейские клубы, в число которых входит один из лидеров чемпионата Бельгии и клуб немецкой Бундеслиги. При этом в обоих случаях грозненцам предлагают более заманчивые условия за переход Шиманьски, нежели АЕК.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» не собирается продлевать контракт с Глушаковым на следующий сезон.