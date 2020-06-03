На хавбека «Ахмата» Шиманьски претендуют европейские клубы

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сегодня, 02:27

Полузащитник «Ахмата» , на правах аренды выступающий за АЕК , может стать полноценным игроком афинского клуба.

Опция выкупа 24-летнего поляка составляет 1,5 млн евро, но начнёт действовать, если АЕК уладит детали личного контракта с футболистом. Однако, согласно источнику, «Ахмат» пока не получал официального запроса на трансфер.

Также сообщается, что в услугах Шиманьски заинтересованы другие европейские клубы, в число которых входит один из лидеров чемпионата Бельгии и клуб немецкой Бундеслиги. При этом в обоих случаях грозненцам предлагают более заманчивые условия за переход Шиманьски, нежели АЕК .

Ранее сообщалось, что «Ахмат» не собирается продлевать контракт с Глушаковым на следующий сезон.