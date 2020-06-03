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Тедеско отбыл карантин и с 4 июня начнёт проводить тренировки «Спартака»

сегодня, 22:37

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско с завтрашнего дня начнет руководить командой на тренировках.

Немецкий специалист проходил обязательную двухнедельную самоизоляцию после возвращения в Москву из Германии. По информации источника, с 4 июня «Спартак» будет тренироваться под руководством Тедеско.

В отсутствие 34-летнего специалиста тренировки проводил серб Влад Чепзанович.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 23:07
А другое издание писало, что с 5 июня тренировать начнут.
Завтра всё и узнаем из отчётов с оф сайта Спартака.
ABir
ABir
сегодня в 23:04
Удачи и успехов со Спартаком
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 23:00
Как ХрюДеско мог одновременно и на карантине сидеть, и Халяльного из команды выгонять?
Опять наглая ложь от спартака. Нарушал попрыгунчик карантин.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:53
Ну теперь все в сборе. Вперед Спартак!!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:52
оживление перед игрой началось..
Climent
Climent
сегодня в 22:45
Процесс подготовки к пердиву.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 22:43
Смотрите комедию на экранах: Физрук. Возвращение в тарасовку
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:40
Время покажет)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:40
не думаю что чем то удивит)))
Youngberg
Youngberg
сегодня в 22:39
посмотрим, как получится после карантина
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