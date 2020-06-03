Тедеско отбыл карантин и с 4 июня начнёт проводить тренировки «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско с завтрашнего дня начнет руководить командой на тренировках.
Немецкий специалист проходил обязательную двухнедельную самоизоляцию после возвращения в Москву из Германии. По информации источника, с 4 июня «Спартак» будет тренироваться под руководством Тедеско.
В отсутствие 34-летнего специалиста тренировки проводил серб Влад Чепзанович.
Завтра всё и узнаем из отчётов с оф сайта Спартака.
Завтра всё и узнаем из отчётов с оф сайта Спартака.
Опять наглая ложь от спартака. Нарушал попрыгунчик карантин.
Опять наглая ложь от спартака. Нарушал попрыгунчик карантин.