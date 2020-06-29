Фонсека: «„Рома“ подарила победу „Милану“, мы не имеем никаких оправданий»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал поражение своей команды в матче Серии А с «Миланом» (0:2).

Мы хорошо играли в первом тайме, была сбалансированная игра, и мы контролировали ее. Примерно через 10 минут после начала второго тайма «Милан» стал применять высокий прессинг, но не создал никаких реальных возможностей. Мы подарили им игру в той же ситуации, в которой мы уступили «Сампдории».

Очевидно, что становится сложнее, когда гол забит, так как «Милан» играет острее нас, сыграв больше матчей. «Милан» почти ничего не создал, мы подарили им победу и не имеем никаких оправданий.

Мы должны работать, чтобы выиграть следующий матч, это самое главное сейчас.