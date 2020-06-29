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Фонсека: «„Рома“ подарила победу „Милану“, мы не имеем никаких оправданий»

29 июня 2020, 10:12
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал поражение своей команды в матче Серии А с «Миланом» (0:2).

Мы хорошо играли в первом тайме, была сбалансированная игра, и мы контролировали ее. Примерно через 10 минут после начала второго тайма «Милан»  стал применять высокий прессинг, но не создал никаких реальных возможностей. Мы подарили им игру в той же ситуации, в которой мы уступили «Сампдории».

Очевидно, что становится сложнее, когда гол забит, так как «Милан» играет острее нас, сыграв больше матчей. «Милан» почти ничего не создал, мы подарили им победу и не имеем никаких оправданий.

Мы должны работать, чтобы выиграть следующий матч, это самое главное сейчас.

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Cap700
Cap700
29 июня 2020 в 10:56
Смешно сказал.
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