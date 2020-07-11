Селюк: «Сёмин ни в „Спартак“, ни в „Сочи“ не пойдет. Ждет „Локомотив“»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи, что бывший главный тренер «Локомотива» прилетел в Сочи, где одноименная команда встретится со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ .

То, что Палыч приехал в Сочи, ничего не значит. Он ни в «Спартак», ни в «Сочи» работать не идет. Ждет «Локомотив».