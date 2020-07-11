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Селюк: «Сёмин ни в „Спартак“, ни в „Сочи“ не пойдет. Ждет „Локомотив“»

11 июля 2020, 15:59

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи, что бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прилетел в Сочи, где одноименная команда встретится со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ.

То, что Палыч приехал в Сочи, ничего не значит. Он ни в «Спартак», ни в «Сочи» работать не идет. Ждет «Локомотив».

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Вова Туземец
Вова Туземец
11 июля в 18:14
В третий раз не получится.
Союзник противников
Союзник противников ответ морозз (раскрыть)
11 июля в 18:10
Он не Витька,к сельскому хозяйству не приспособлен.Скорее друг Газзай в Госдуму пристроит,скоро выборы без выбора намечаются.
Союзник противников
Союзник противников
11 июля в 18:07
Ветеранскую команду проводниц может возглавить хоть вчера.
морозз
морозз
11 июля в 17:56
Палычу пора на дачу... картофан окучивать и Колорадов собирать!
Stilannt
Stilannt
11 июля в 17:55
Семин пойдет в ростов.
makkie
makkie
11 июля в 17:14
Сёмин, оказывается, в Москве - сам сказал.
Так что и правда слухи беспочвенны.
Зачем Палычу идти в Сочи, если там Федотов работает, причем совсем недавно.
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 17:10
нет у него времени ждать))) нужно движение
Свиносеанс
Свиносеанс
11 июля в 16:55
Кто такой бред только пишет.
Stilannt
Stilannt
11 июля в 16:52
И в спартаке и в Сочи есть толковые тренеры.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 16:33
На его месте отдыхать уже надо
zzz-
zzz-
11 июля в 16:26
пойдет еще как...есть кому и что доказать...но позовут его не в Спартак мало вероятно...а вот в Сочи вполне ...
112910415
112910415
11 июля в 16:25
Глаза есть ... посмотрим !
poodle
poodle
11 июля в 16:20
после того как поступил локо,вряд ли он вернётся!
Fantom horrible
Fantom horrible
11 июля в 16:13
В спартаке Тедеско есть перспективно-пердивный.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 16:09
А это Диме Палыч сам сказал??? Или это очередная фантазия любителя "краснокожих" ???
drug01
drug01
11 июля в 16:02
Для Семина уже все позади.....
Mangur
Mangur
11 июля в 16:01
В принципе, пора на пенсию.
Bastardo
Bastardo
11 июля в 16:01
Юрий Палыч Хатико
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 16:00
Так оно и есть...
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